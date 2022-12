Colau explica el motivo de su brusca respuesta a una estudiante que le preguntó por su ropa

La semana pasada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, saltó a los medios por una mala contestación que dio a una estudiante de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad condal.

La joven le preguntó por cómo había evolucionado su vestimenta a lo largo de su mandato, pero la primera edil le espetó: "Me visto como me da la gana". La joven acabó llorando por el desprecio de la política.

Ahora, Colau ha intentado matizar el motivo de su exabrupto en una entrevista concedida este domingo en Catalunya Ràdio. En ella, la alcaldesa admite que le "supo mal contestar con contundencia a quien menos lo merecía".

Pero Colau dio más explicaciones: "Son tantos años que me han dicho que si visto bien o mal, que si debería de cambiar de ropa, que si me compro ropa o no, que cómo me peino, que si engordo… Esto no pasa con los alcaldes anteriores".

"Represento a toda una ciudad, y que haya un cierto peso estético entra dentro de los temas legítimos. Pero una cosa es que se plantee desde la sororidad y desde el análisis colectivo y otra es tener señores que utilicen esto para que te sientas insegura e intrusa", prosiguió la política.

Colau dice que "desde el primer momento" se ha sentido cuestionada: "A veces de forma explícita, por comentarios groseros, sobre todo de políticos de derecha, como que tendría que ser azafata o vendedora de pescado, y otras de forma implícita, en gestos entre líneas", dijo.