'La Ruleta de la Suerte': así una reposición logra debilitar a 'Socialité' de Telecinco

La ruleta de la suerte se repone y funciona prácticamente igual que una entrega de estreno. Antena 3 ha sido hábil replicando su exitosa rutina diaria en el fin de semana para debilitar el directo frenético de la actualidad del corazón de Socialité, que ha perdido su capacidad de liderar. ¿Qué ha sucedido?

Socialité introdujo la tensión de la conexión en directo a las noticias del cuore. El programa se diferenciaba del atemporal, ñoño y previsible Corazón de La 1 con un ir y venir de conexiones con lugares en los que parecía que todo podía pasar en tiempo real. Aunque fuera domingo. El formato intentaba que saliera el famoso de su casa o, al menos, que el reportero llamara a su telefonillo. Se provocaba un conflicto para alcanzar esa televisión de acción que favorece en el espectador la sensación de estar viviendo un hecho inaudito en primera persona.

Sin embargo, en los últimos tiempos, Socialité ha ido involucionando hacia una extraña edad del pavo con contenidos y teatrillos que están desconectados de su adulto espectador potencial. La falta de polémicas con calado real en el Telecinco actual ha obligado a que el formato tenga que rellenar con ideas propias. No queda otra, lo malo es que se centran en personajes de un imaginario de generación de redes sociales que da para un 'tuit' de broma pero que no atesora la profundidad suficiente que demanda una televisión generalista. Los repetidos clichés de Yola Berrocal, Leticia Sabater y sucedáneos no dan de sí. Dan risa en un vídeo de Youtube que ves en el Instituto con tus compañeros de clase, pero son flojos y vacíos de recorrido para que empatice una audiencia transversal.

Como consecuencia y a pesar de que Telecinco mantiene la tensión del directo, Antena 3 consigue liderar con reposiciones de La ruleta de la suerte. La cadena de Atresmedia se ha hecho con una rutina al mediodía que consigue que el espectador prefiera incluso un programa repetido a uno de estreno. Fenómeno que, ojo, no se puede reproducir con todos los concursos, pero sí con 'La Ruleta'. ¿Por qué?

Mientras que Socialité da muchos rodeos sin concretar demasiado en nada, es muy sencillo jugar sin tregua a La ruleta desde casa. Y sin pensar demasiado. De hecho, es curioso comprobar que, aunque las cuestiones que esconde el panel son sencillas y es fácil establecer medianamente una estrategia para llevarse un buen dinero, la mayoría de los concursantes que acuden a la ruleta sólo sueltan vocales y consonantes al tuntún y el dinero que se suelen llevar no pasa de unos mil o dos mil euros.

El perfil de participantes que pasa por el programa no es específicamente estratega ni lumbreras. No calcula cómo ir dosificando el juego ni las letras para atraer más dinero. Normalmente, las personas que juegan son más conservadores y conformistas que temerarios: mejor resolver y afianzar doscientos euros que jugársela para conseguir una cifra mayor.

Son la antítesis de los sabios de Pasapalabra, expertos en la táctica de juego, obligando al concurso a desafiarlos cada día. Y el espectador los admira, necesita seguir el hilo entre programa y programa de sus andanzas. Nada que ver con los jugadores de La Ruleta, a los que olvida. Aquí el éxito va por otros derroteros: se basa en la adrenalina del azar con una sopa de letras, paneles con frases naifs y mucho ruido de cánticos interpretados por el público para despertar al espectador en los silencios en los que la ruleta gira, gira y gira. Da igual, por tanto, que se repongan los programas, pues pocos retienen quién concursa ni siquiera las frases que esconde el panel, pues, excepto en la prueba final, suelen ser tópicos intercambiables y sin enjundia que en la vida diaria ya son escuchados mil veces. La ruleta es el triunfo de una televisión que no está hecha para pensar, sólo para evadir y luego olvidar.