El polígrafo confirma que Alba Carrillo y Jorge Pérez mantuvieron relaciones sexuales

El Gordo salía durante el polígrafo a Marta López y Miguel Frigenti. La máquina de Conchita desvelaba que, aunque ella intentara negarlo, a Marta López le constaba que en el sofá de su casa Alba Carrillo y Jorge Pérez habían mantenido relaciones sexuales la famosa noche de autos.

Aunque Jorge Pérez jura y perjura que entre él y Alba Carrillo solamente hubo un tonteo en la discoteca, lo cierto es que el polígrafo de Conchita ha dejado más que claro que el Guardia Civil y la modelo mantuvieron intimaron en casa de Marta, o al menos eso es lo que le consta a la colaboradora.

Miguel Frigenti ha corroborado la versión de Marta López y ha explicado que a él también le consta que la versión que corresponde a la realidad es la de Alba Carrillo y que Jorge está edulcorando la realidad.

Pilar Vidal ha recibido más detalles sobre lo que ocurrió en esa presunta noche de amor que Jorge Pérez y Alba Carrillo tuvieron en casa de Marta López y ha aportado una información que ha dejado a todos boquiabiertos: "Me dicen que no usaron preservativo porque ella lleva puesto un DIU".

Al instante, Alba Carrillo se ponía en contacto con Marta López no para negar la información sobre las presuntas relaciones sexuales que mantuvo con Jorge en el sofá de la colaboradora, si no para desmentir que use un DIU.