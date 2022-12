Tu horóscopo diario: domingo 4 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 4 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy te encontrarás un poco revuelto o inestable desde el punto de vista anímico o emocional, ya sea con razón o incluso sin ella, y esto te llevará a tener una actitud algo seca, distante o incluso tensa con tus seres queridos. Le darás vueltas a asuntos o problemas que no tienen tanta importancia o urgencia como ahora crees.

Tauro

De repente empezarás a sentir algunos agobios, angustias o preocupaciones por tu situación financiera o tu futuro desde el punto de vista económico, tan solo porque algún dinero que esperabas no va a llegar de momento o porque tal vez te salga mal alguna decisión respecto a tus finanzas. Pero nada ha cambiado, tranquilo.

Géminis

Este será un día muy afortunado para ti, o al menos tú lo vas a sentir de este modo, un día en el que parece que todas las cosas se conjuran para que tus deseos se cumplan y tus preocupaciones se solucionen. Ideal si quieres hacer algún pequeño viaje junto a tus seres más queridos o ser el anfitrión de alguna reunión en tu casa.

Cáncer

Necesitas sentir el calor de tu hogar y el cariño de tus seres queridos, tanto si están a tu lado acompañándote como si están al otro lado del teléfono. Hoy es un día en el que necesitas "cargar las pilas" y quizás también lamerte las heridas, tanto si estas son reales como imaginarias. Tu alma necesita un poco de paz y tranquilidad.

Leo

Hoy te llegarán noticias altamente positivas o sabrás de alguien a quien quieres mucho y cuando menos lo esperabas vuelve de nuevo a tu lado. Sea lo que fuere, hoy te sucederá algo que no esperabas y que va a cambiar radicalmente para bien tanto tu estado anímico como todo lo que habías previsto para pasar este día. ¡Suerte!.

Virgo

Por las razones que sean, fundamentalmente emocionales, hoy no te sentirás demasiado bien, sin embargo, vas a esforzarte por afrontar el día como si nada hubiera pasado de forma que quienes te rodean no notarán apenas nada, incluso llegarán a pensar que estás contento y animoso. Es un día en el que irás de menos a más.

Libra

No has tenido una semana fácil, sobre todo hacia su segunda mitad, y en realidad lo que más falta te haría hoy es descansar, desconectar en la medida de lo posible de todas las inquietudes y preocupaciones del trabajo o la economía, aunque no te va a ser fácil. De todos modos, la tarde será bastante mejor para ti que la mañana.

Escorpio

Es probable que hoy tengas bastantes deseos de estar solo, o en todo caso junto a alguien de tu máxima confianza. Hay mucha tensión e incluso agresividad dentro de ti y podrías pagar con otros, sin quererlo, problemas o disgustos de los que no tienen ninguna culpa. También te haría mucho bien realizar actividades o deportes.

Sagitario

Hoy tendrás un día excelente para los asuntos del corazón, principalmente el amor y la pareja, pero también será estupendo para cultivar tus amistades más íntimas o para gozar del calor de la familia o los hijos. Venus, el planeta del amor, transita por Sagitario y te abrirá las puertas de la felicidad a poco que pongas de tu parte.

Capricornio

Al fin te llega al momento de desprenderte de una gran preocupación o un gran problema, ya sea por tus esfuerzos o porque recibirás una valiosa ayuda para ello. Este es un buen día porque se pone fin a algo que te ha estado agobiando a lo largo de mucho tiempo, algo que no tiene que ver con el trabajo, sino que es personal.

Acuario

Hoy tendrás que hacer una elección algo difícil, entre lo que te encantaría hacer y, por otra parte, lo que debes hacer aunque no quieras, tal vez ayudar o cuidar a un ser querido. El destino no te pone las cosas fáciles, pero si eliges el camino del servicio o del sufrimiento, pronto te llegará una recompensa que te podría sorprender.

Piscis

Para los nativos de este signo la felicidad nunca es algo que está asegurado, a veces puede terminar con un gran desengaño o alguna sorpresa muy dolorosa. Debes tener cuidado porque a menudo cuando más feliz y relajado estás suele ser cuando el destino destruye tus sueños de repente, como si fueran un castillo de naipes.