Josie cuenta cómo fue su paso por 'MasterChef' tras las críticas de Patricia Conde

La final de MasterChef Celebrity se ha visto empañada a raíz de las críticas que poco después vertió la presentadora Patricia Conde, exconcursante de esta última edición. La también actriz publicó unas duras acusaciones contra el programa, en las que insinuaba que se manipulaban los cocinados, e incluso acusó a dos compañeros de drogarse durante las grabaciones. "Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo", escribió Conde en un mensaje en Instagram que después editó.

Estas afirmaciones, que la productora Shine Iberia ha negado en rotundo, han puesto en el foco al resto de concursantes famosos de esta edición y de otras anteriores, algunos de los cuales han comentado cómo fue su experiencia en el programa, como ha sido el caso de Josie.

El estilista y colaborador de Zapeando ha coincidido en el programa de La Sexta con Lorena Castell, la ganadora de esta edición, a quien ha felicitado por su concurso. "Estoy muy feliz por ti, te lo mereces tanto... Es un programa muy duro, muy difícil, y te lo mereces un montón", le ha dicho a su compañera.

Josie también se ha pronunciado sobre la polémica en torno a Patricia Conde, aunque ha evitado decir el nombre de la presentadora. A este respecto, el colaborador ha enfatizado en que MasterChef "es un programa totalmente real, he de decirlo".

"Es real, es como la vida misma, yo es que ahora me parto, como si nos hubieran puesto ahí un bomboncito", ha dicho refiriéndose a su experiencia. "Es que, vamos, con lo que me costó a mí hacer esos bombones... Cuando han insinuado que me ponían el bomboncito lo he sufrido, qué quieres que te diga", se ha sincerado Josie.

En su opinión, se trata de un formato "muy duro", y ha concluido su intervención lanzando un guiño culinario para tratar de calmar la tensión generada: "Hay que atemperarse, en general", ha dicho.