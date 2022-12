La misa de La 2: por qué es un éxito fundamental para TVE 

Pluralidad, pero sólo la mía. Hay una tipología de ideólogos que predican con vehemencia la pluralidad y, al mismo tiempo, gritan que se deberían dejar de emitir programas que representan una de las partes de esa pluralidad que es muy plural. Somos así de contradictorios. Hasta para olvidarnos del perogrullo que la pluralidad es la antítesis de sólo escuchar lo que me gusta a mí. Suele pasar con aquellos que critican fuertemente que Televisión Española, por ejemplo, emita la Santa Misa en las mañanas dominicales de La 2. Plurales, pero poco.

Quizá no se han parado a pensar en el significado real de pluralidad. Si TVE tiene que retratar a un país, todo el país debe estar retratado en TVE. La misa de La 2 también debe inmortalizarse para entendernos cómo somos como sociedad. De hecho, la misa de La 2 es uno de los programas matinales que mejor resultado de cuota de pantalla logran en la segunda cadena de la cadena pública. Una cadena pública que, aunque estemos en un país aconfesional, tiene que radiografiar las circunstancias del país y su historia. Sin partidismos, con pedagogía. No sólo se puede hacer, se debe hacer. Es la responsabilidad de Televisión Española, como también la Iglesia debe ser responsable a la hora de utilizar ese púlpito mediático.

TVE cede el espacio de la mañana dominical de La 2 a las diferentes confesiones religiosas como parte de su servicio público. Aunque, eso sí, ya habría que dar un salto en el concepto de emisión de estos formatos. La fotografía visual de estos programas se ha quedado estancada en el tiempo. Algunos rozan lo amateur. No aprovechan la arquitectura y liturgia eclesiástica para integrarla con más descriptiva potencia en la realización televisiva. Están atascadas en una narración sonora y visual que no corresponde con las posibilidades de una eucaristía, lo que, al final, también es un retrato de lo que avanza y lo que no sabe evolucionar.

En ocasiones, la tele va por inercia. Más aún en retransmisiones que se sienten como una cuota de obligación. Error, no hay emisión menor y, en este caso, una parte importante de la sociedad la demanda. Y la televisión pública debe plasmarlo con la motivación de la curiosidad libre de prejuicios y lúcida de espíritu crítico. Así es la televisión despierta, la que acompaña con amplitud creativa de miras en el hoy y, como consecuencia, se convierte en valiosa documentación en el mañana.