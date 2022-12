Londres advierte sobre la trampa que Putin puede esconder tras una negociación de paz en Ucrania

Reino Unido no se fía de lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, pueda hacer si se negociase la paz con Ucrania, ya que no actúa de "buena fe". Así se ha expresado el ministro británico de Exteriores, James Cleverly, en una entrevista publicada este sábado por el diario The Telegraph, en la que ha advertido de que Putin podría aprovechar estas negociaciones para rearmar a su ejército.

Según Cleverly, existe el riesgo de que "un alto el fuego sea simplemente utilizado por Putin para entrenar a más tropas, producir más munición, recomponer y rearmar a sus dañadas fuerzas", ha señalado en una entrevista realizada esta semana durante la cumbre ministerial de la OTAN en Bucarest.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dejado abierta la puerta a hablar con su homólogo ruso, aunque solo si Putin "está preparado para buscar formas de acabar con la guerra", indicó tras reunirse el jueves con el presidente francés, Emmanuel Macron.

El ministro británico alertó a ese respecto de que los aliados occidentales deben vigilar que una eventual pausa en los combates no sea "utilizada por Rusia como una forma de asegurarse de que la siguiente fase de la agresión es más efectiva que la actual".

"Debemos tener mucho, mucho cuidado si las negociaciones de paz, y utilizo la palabra paz entre comillas, son iniciadas por Vladimir Putin", ha subrayado Cleverly.

"En este momento, la atmósfera que estoy percibiendo en la OTAN es que Vladimir Putin no ha estado actuando de buena fe", ha dicho el ministro, que visitó Kiev a finales de noviembre.

Cuestionado por la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares en el conflicto, Cleverly rechazó "especular" sobre ese escenario: "El único país que ha estado hablando sobre armas nucleares es Rusia, sería una escalada completamente improcedente e injustificada", ha declarado.