De una rabieta por el vestuario a recibir su "primer beso en años": el paso de Karina por el 'Mediafest Night Fever'

Este viernes 2 de diciembre, Telecinco emitió una nueva entrega del Mediafest Night Fever. En ella se vivió uno de los momentos más emotivos del concurso hasta la fecha cuando actuaron juntas Rocío Carrasco y Shaila Dúrcal.

Karina la ha liado en la cuarta gala del ‘Mediafest Night Fever’. La cantante se ha negado a lucir el vestido que había diseñado especialmente José Perea para Lydia Lozano y ella. “He tenido que hacerle un vestuario nuevo a Lydia en menos de media hora”, ha confesado el diseñador.

José Perea asegura que Karina se lo ha puesto muy difícil. “He perdido todo el trabajo de coser para nada”, ha dicho lamentándose. El objetivo de la gala era que en la actuación, Lydia y Karina fueran vestidas iguales, por ello, el diseñador había confeccionado un vestido a juego para la caracterización de ambas.

“Yo me lo pruebo y si tú quieres me hago una foto”, le ha dicho Karina a José Perea sin entrar en razón. Cuando Lydia se ha enterado de la que se estaba liando, ha intentado que Karina diese su brazo a torcer, pero no ha servido de mucho. “No pasa nada, si no estáis contentos yo me voy”, ha dicho tajante la cantante.