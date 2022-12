Este viernes 2 de diciembre, Telecinco emitió una nueva entrega del Mediafest Night Fever. En ella se vivió uno de los momentos más emotivos del concurso hasta la fecha cuando actuaron juntas Rocío Carrasco y Shaila Dúrcal.

Juntas, le hicieron un homenaje a Rocío Dúrcal al cantar la canción 'Me gustas mucho'. Shaila no pudo evitar emocionarse al ver a Carrasco caracterizada como su madre, e intentó mirarla poco durante la actuación para evitar llorar más, según dijo ella misma.

Mientras cantaban y bailaban con mucha complicidad, se proyectaron detrás de ellas imágenes de las madres de ambas, Rocío Dúrcal y Rocío Jurado, juntas. Además, sus hijas dejaron claro que hubo mucha admiración entre ambas.

Al finalizar la actuación, el público se puso en pie para aplaudir y vitorear el nombre de las artistas que aseguran haber vivido un momento muy especial juntas. Pero la más afectada fue Soraya, quien no paró de llorar desde el principio de la actuación.

"Llevo 18 años dedicándome a la música y este es uno de los momentos más especiales y bonitos que he vivido en mi vida", declaró. Por su parte, Castelo y Cristina Rodríguez también alabaron la presentación y agradecieron el momento tan especial que les hicieron vivir. "Me gustas mucho Shaila, me gustas mucho Rocío", dijo la estilista.