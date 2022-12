Cómo cuidar a los periquitos, los loros más pequeños y comunes en nuestros hogares, que pueden vivir hasta 15 años

Los periquitos australianos son una de las psitácidas más comunes que podemos encontrar en los hogares españoles. Son populares, no solo por su bonito plumaje y su tamaño pequeño, si no porque son fáciles de adquirir ya que su comercio no está regulado y, por tanto, se pueden vender sin documentación.

Así lo afirma Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas que viven en condiciones de cautividad. "Los periquitos no están incluidos en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés).

Además, se trata de una especie con la que es muy fácil criar en cautividad. "Si tienes una pareja, es muy probable que se reproduzcan", asegura Valls. "La mezcla de ambos hechos provoca que, al haber tantos ejemplares de esta especie, podamos encontrarlas en las tiendas por precios asequibles para todos los bolsillos, entre los 15 y los 15 euros".

La preocupación del cofundador de Avetropic al respecto viene dada porque, al ser tan fáciles de adquirir, "muchas personas los compran por capricho, de forma impulsiva" lo que no siempre deriva en que estos animales estén bien cuidados, debido al desconocimiento sobre sus necesidades por parte de los dueños.

Cómo son los periquitos australianos

Los periquitos australianos son una especie que tiende a dar menos problemas que otras psitácidas en cautividad, no obstante, no significa que no sufran de una tenencia irresponsable. "Sus necesidades son las mismas que las de otros loros", afirma Valls.

"Sobre el espacio, partimos de la base siempre de que cuanto más grande sea, mejor; pero sí es cierto que los periquitos se desenvuelven bien en espacio más reducidos", añade. "Sigue siendo importante ofrecerles un entorno que les permita llevar a cabo una vida lo más 'salvaje' posible, donde puedan desarrollar las actividades que realizarían en libertad".

Una forma fácil de fomentar un buen enriquecimiento ambiental es a través de la alimentación. "El forrajeo, que se alimenten a nivel del suelo, buscando el alimento entre un sustrato o en objetos donde podamos esconderlos, les mantiene entretenidos y estimula su mente", comenta Valls.

"También sobre su alimentación, aplicaríamos la misma regla que siempre recomiendo para todas los loros que viven en cautividad: una base de pienso, una parte de de frutas y verduras, y otra de alimentos complementarios, como mezclas de semillas", detalla el experto. "Aunque sí es cierto que, salvo en los casos en los que lo hayan ingerido desde pequeños, les cuesta comer frutas y algunas verduras".

Los periquitos son animales con una esperanza de vida de "unos 12 o 15 años si se cuidan adecuadamente" y su peso medio está "en torno a los 35 gramos". "Son los menos longevos de los loros comunes que encontramos en los hogares", comenta Valls.

Aunque es muy difícil generalizar, ya que dentro de la misma especie cada individuo es único, se podría decir que, en cuanto a carácter, los periquitos son tranquilos, aunque necesitan su entretenimiento para gastar la energía que necesiten. "Además, las hembras suelen tener un carácter más dominante", añade el experto en psitácidas.

"Uno de los problemas que nos encontramos en Avetropic con más frecuencia en periquitos son los casos de ejemplares que se muestran atraídos por objetos de su entorno, incluso sexualmente", explica Valls. "Aunque no sé si viene dado por un factor psicológico de esta especie, al igual que ocurre también mucho con ninfas y agapornis, lo he visto muchísimo en periquitos australianos".

En este sentido, Roger considera que puede deberse a que "son animales típicamente peor cuidados o con las necesidades sociales menos o peor cubiertas que otros loros". "Terminan estableciendo un vínculo emocional con determinados objetos de su entorno en busca de satisfacer las carencias sociales o emocionales que tienen", afirma el experto en psitácidas.

Ahora que sabemos cómo debemos cuidar de los periquitos, sus necesidades básicas, el espacio en el que deben vivir para poder desarrollar sus actividades naturales y la alimentación que debemos ofrecerles, ya podemos llevar todo esto a la práctica con nuestras pequeñas psitácidas y disfrutar de verles felices.