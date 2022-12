El turismo coge impulso tras la pandemia y la Comunidad de Madrid quiere estar entre los destinos preferidos. La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz, viajó a Nueva York y Dallas hace unos días para presentar una alianza estratégica con Iberia: ambas quieren promocionar a la región entre turoperadores y agencias para que los visitantes estadounidenses se multipliquen. En Dallas, Rivera de la Cruz recibió a 20minutos para repasar los retos turísticos y culturales que vienen en 2023.

¿Qué busca el turista estadounidense en la región?Busca cultura, patrimonio histórico, gastronomía y ocio en todas sus variedades. Además, hay una parte, que es el turista tejano, que pone la gastronomía y el estilo de vida por encima de los otros intereses. Y en todo esto Madrid es tremendamente competitiva.



¿Qué nos aporta ese viajero? En primer lugar, sus estancias son largas. También se caracteriza por tener un nivel de gasto superior a otros extranjeros.



¿De qué cantidad hablamos?Una media de 2.030 euros por persona durante la estancia, a razón de 290 diarios. Vemos que para ellos el gasto en Madrid es muy fácil de hacer.



¿Nos interesa este turista porque el mercado asiático aún no ha reabierto?El norteamericano es un turista que puede suplir al chino, pero el mercado está aguantando bien esta ausencia porque el nivel de gasto ya está por encima de 2018.



Sostienen que Madrid vive un momento dulce en turismo. ¿Por qué?Madrid hace ya tiempo que empezó a creerse que era muy importante. Además, la política de apertura durante y tras la pandemia nos ha favorecido mucho porque de alguna manera Madrid se ha retratado ante el mundo como un lugar que lucha por mantener las puertas abiertas.

¿Va la oferta hostelera acompasada a esta coyuntura?Desde las instituciones se ha trabajado, pero también el sector privado ha hecho algo que es muy importante, que es la apertura de una serie de establecimientos que antes no existían. Los cambios en la oferta hotelera han sido definitivos.



¿En qué medida?

Yo no elijo el destino en función de la cadena de hoteles, pero hay mucho turista que tiene dos o tres cadenas a las que va siempre y, si no las hay en una ciudad, no considera el destino. En este sentido, la apertura del Four Seasons fue fundamental. Después, el Mandarin Ritz Oriental, que estuvo cerrado por reformas, al igual que el Rosewood Villa Magna.

¿Hay más aperturas previstas próximamente?Sí, ahora seguimos con el Marriott Double You va a abrir próximamente cerca de Canalejas y a corto plazo se van a producir ocho aperturas de hoteles de cinco estrellas y de lujo.



¿Hay demanda hotelera para todas esas aperturas?Estos hoteles pertenecen a grandes grupos de inversión. Las aperturas tienen detrás inversiones millonarias y se hacen tras estudios de viabilidad de absoluta profundidad. Si abren es porque consideran que el mercado lo demanda.



¿Cómo están las cifras de turistas extranjeros? Hasta octubre se han superado los 5 millones. Enero, febrero y marzo fueron torpedeados completamente por ómicron.

¿Podríamos cerrar este año por encima de seis millones? Es difícil saberlo, pero ojalá. Siempre le digo al equipo que tenemos que empezar a dejar de compararnos con el momento prepandemia para pensar que estamos en otra época.



¿Qué hay del viajero nacional?Está recuperado al 100% y se mantiene el interés del madrileño por conocer Madrid.



¿Cómo funcionaron los bonos lanzados en 2021?

Muy bien, pero ómicron también nos hizo mucho daño. Los hoteleros, que son los que de verdad nos dan la percepción de resultados, estaban muy contentos.

¿Qué perspectivas tienen para el puente de diciembre?

Hay hoteles que ya han colgado el cartel de completo y los grandes musicales lo tienen todo vendido para estos días. En cualquier caso, es muy difícil hacer previsiones porque tras la pandemia se ha multiplicado la reserva de última hora.

¿Y para Navidad? Es la primera sin grandes restricciones... Pasa un poco lo mismo, pero hay hoteles que la tienen prácticamente vendida o casi.

¿Teme que la crisis estropee la recuperación?



En el turismo de momento no se está notando demasiado. Se apunta a que se ha reducido el consumo de supermercado y que ha subido el de hostelería.

¿Qué depara el 2023 en el plano cultural?

Por supuesto el Primavera Sound, pero también la puesta en marcha del Museo de Colecciones Reales. Igualmente se supone que abrirá el Museo del Fútbol, que es iniciativa privada, y nosotros vamos a seguir con festivales como Escenas de verano, la programación que se hace para el 2 de mayo, toda la oferta de los Teatros del Canal, del Teatro de la Abadía, etc.

¿Alguna exposición destacable por venir?

Los madrileños van a tener una oportunidad de oro para ver los tesoros madrileños de la colección Abelló en la Real Casa de Correos. Es una colección privada de cuadros que no están expuestos al público habitualmente y va a sorprender mucho porque hay visiones de Madrid que ya no existen, que eran de épocas que no había fotografía y que ya sólo se pueden ver en una pintura.



¿Hace falta más seguridad en los museos tras los últimos ataques?

Entiendo que los museos no se pueden bunkerizar y que la seguridad 100% no existe en ningún sitio, pero hay que tomar conciencia de que están pasando cosas que antes no pasaban y los protocolos hay que revisarlos.

¿Quién debe tomar la iniciativa? Entiendo que en parte tendría que partir del Gobierno de España. Nosotros, por supuesto, estaremos en el momento que se nos requiera para lo que podamos aportar.

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz, la semana pasada durante un acto promocional en Dallas (Estados Unidos). Enrique Venegas/ Iberia

La protección de la cruz del Valle de los Caídos ha sido objeto de polémica recientemente. ¿Han redactado el proyecto de Ley de Patrimonio pensando en protegerla?

Esta es una ley de patrimonio que es muy moderna, que se enfrenta a nuevos riesgos que tiene el patrimonio y que, evidentemente, está hecha pensando en la globalidad del patrimonio de la Comunidad de Madrid, que también es el patrimonio de España. A mí no me consta que la cruz del Valle de los Caídos esté en peligro, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante: ha habido mucha polémica sobre qué se puede hacer para proteger el Valle. Jurídicamente, esa protección se escapa a la Comunidad de Madrid que, por otra parte, hará todo lo que esté en su mano para proteger el patrimonio que pueda estar en peligro.



El dramaturgo Paco Bezerra insiste en que la Comunidad de Madrid le ha censurado por no pasar su obra ‘Muero porque no muero’ sobre Santa Teresa. ¿Qué tiene que decir?

Cada uno es muy libre de defender su trabajo como considere oportuno, pero niego la mayor. Esta obra no estaba programada: era parte de una propuesta de programación. La diferencia creo que es importante. Que se caigan cosas de las propuestas que se hacen ha pasado y va a seguir pasando. Los Teatros del Canal han acogido durante estos tres años a todo tipo de artistas y todo tipo de proyectos.



¿Ha podido hablar con él?No he tenido ocasión. Tampoco nunca se ha intentado poner en contacto conmigo.

El Gobierno no ha conseguido cerrar los presupuestos con Vox, ¿pone esto en riesgo proyectos culturales?

Espero que salgan porque evidentemente trabajamos con presupuestos nuevos y es lo que hemos tenido en la cabeza cuando hemos hecho toda la programación de los Teatros del Canal, de las ayudas… Es un buen presupuesto, se aumenta la inversión en cultura, espero que vaya para adelante.

A poco más de seis meses de los comicios, ¿qué balance hace de esta legislatura en materia cultural?

Hemos conseguido la extensión real de la cultura a los 39 municipios: a los pueblos no se manda lo que no se pondría en Madrid: los pueblos son una extensión de lo que pasa en la capital. También estoy muy orgullosa del nacimiento del Festival de la Hispanidad y de otra serie de iniciativas como pueden ser Miradas Flamencas, Suma Flamenca Joven, Sesión Vermú o Escenas de Verano. Todos son festivales nuevos que se han programado a partir de esta legislatura.

¿Y en materia turística? Creo que hay un funcionamiento muy bueno que evidencia que la cultura es un potente tractor del turismo. Además, hemos conseguido sacar adelante la herramienta Madrid by Ifema, que es una plataforma donde el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad trabajan juntos con el sector privado. Era una reivindicación muy antigua: se había intentado hacer varias veces, pero no se había encontrado la forma y ahora hemos dado con la herramienta y está funcionando fenomenal.

¿Hay algo que le hubiera gustado sacar adelante y no ha podido?Hay mil cosas pequeñas que se quedan en el camino. Unas veces por falta de dinero y otras porque son cosas demasiado complejas y no somos capaces de abordarlas.



¿Dónde se ve a partir de mayo de 2023? ¿Le gustaría seguir en las listas?

En política cinco meses son una eternidad. Esté donde esté, estaré trabajando mucho. Eso lo sé.

¿Se ve en listas del PP? ¿Alguien se lo ha pedido ya?

No voy a hablar de ello porque son cosas complicadas, que dependen de mucha gente, y que además creo que ni siquiera es el momento para eso.