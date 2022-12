Aumenta el uso de la 'técnica Telepizza' entre los okupas en España

La ocupación es uno de los problemas que más ha aumentado en los últimos tiempos, una práctica ilegal que se incrementa durante los periodos vacacionales, cuando muchas personas aprovechan para acudir a una segunda residencia y dejan deshabitada la vivienda habitual.

Las mafias que controlan a muchos de estos delincuentes cada vez recurren a técnicas más ingeniosas para salirse con la suya. Una de ellas es la llamada 'técnica Telepizza'.

Tal y como recoge el portal especializado en vivienda Idealista, esta técnica permite a los okupas poseer un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar posteriormente que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato.

Así lo llevan a cabo: cuando los okupas tienen claro qué vivienda van a allanar, piden una pizza a domicilio con la dirección, esperan al repartidor en el portal y recogen el pedido con el ticket.

48 horas después, los okupas entran en el inmueble y si suena la alarma o acude la policía por el aviso del propietario o de un vecino, enseñan el ticket para acreditar que llevan ya dos días en la vivienda. Con este plazo, impiden que les puedan desalojar en ese momento, y el caso pasa a los tribunales, lo que alarga el proceso.

"En Cataluña la técnica de la pizza ya se les ocurrió en 2018, cuando salió la ley de desahucio exprés. Es un mecanismo conocido, pero es posible que ahora se esté extendiendo a otras zonas de España", dice a Idealista Montserrat Junyent, responsable de Asesoría Jurídica del Consejo General de los COAPI de España.

"A través del ticket, los okupas intentan demostrar que viven en esa vivienda. Y entonces no es un desalojo inmediato, porque la policía no tiene autoridad suficiente para actuar si no lo ve claro", prosigue Junyent.

"¿Cuándo se puede desokupar? De lo que habla la normativa es de delito flagrante; es decir, si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ven que se produce el delito. Pero una vez que se ha producido el delito y el okupa está dentro del inmueble, ya no se puede hacer nada, y además lo justifica con el ticket de la pizza. En esta situación, el caso ya pasa a manos de un juez para que lo analice", dice.

Según Idealista, la 'técnica Telepizza', que empezó a coger fuerza en Cataluña hace cuatro años, ya se está produciendo también en Madrid, Andalucía y buena parte de la costa mediterránea.