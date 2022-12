Omar Montes desvela las consecuencias que sufrió tras su mensaje reivindicativo en Qatar: "No podían asegurar mi bienestar"

Omar Montes gritó ciertas reivindicaciones tras uno de sus conciertos por el Mundial de Qatar, palabras que iban en contra de lo que dicta la legislación del país anfitrión. El cantante ha contado ahora las consecuencias que tuvieron sus palabras, y así lo ha recogido Todo es mentira.

"Ha tenido que pasar varias horas encerrado en un almacén, y ha dicho que unos hombres misteriosos preguntaron por él en el hotel", ha indicado Mariló Montero, antes de poner las imágenes. "No vengáis al hotel, que han venido unos muchachos raros preguntando por vosotros", ha explicado lo que le dijeron.

"Hice tiempo durante varias horas, hasta que nos llamaron para decirnos que podíamos ir, que no había ningún problema", ha relatado. Sin embargo, se escondió durante un rato: "No pude fiarme de nada. Me fui a un almacén".

"Me tuvieron en el almacén durante dos o tres horas a oscuras, con una ansiedad que te cagas hasta que llegó el transfer", se ha sincerado el cantante. Además, ha asegurado que no estaba a salvo: "Me dijeron que no podían asegurar mi bienestar". Finalmente, Omar Montes pudo volver a España sin ningún problema.