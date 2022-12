Las palabras de Patricia Conde sobre su paso por MasterChef Celebrity han sido desmentidas o utilizadas de forma sutil por algunos de sus compañeros. Mientras Josie dejó claro en Zapeando que todo lo que pasa en el concurso "es real", este viernes, Florentino Fernández ha bromeado con Miki Nadal de las afirmaciones de la presentadora.

El programa de La Sexta ha invitado al cómico para la promoción de su nueva película A todo tren 2, y ha aprovechado para hablar con su compañero de profesión sobre el paso de ambos por el talent culinario de La 1.

En plena broma sobre que el colaborador del espacio de Atresmedia siempre coge los papeles que Flo no acepta, el cómico invitado le recordaba que él había ganado MasterChef. "Pero has sido duelista, has quedado segundo", le recordaba el ganador de sexta edición.

Ha sido entonces cuando el humorista ha sacado a relucir una de las afirmaciones que ha hecho la presentadora esta semana sobre el formato de cocina, en la que aseguraba que le apagaron el horno en el concurso. "¿A ti te apagaban los hornos también?", le ha preguntado entonces a su compañero.

"A mí no", ha asegurado Nadal. Para quitarle hierro, ha añadido: "Yo los apagaba sin querer". "A mí tampoco me los apagaban, no sé", lanzaba el invitado.