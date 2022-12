La alcaldesa de Alcorcón dejará la política municipal y no se presentará a las elecciones

La alcaldesa de Alcorcón, secretaria general de la agrupación socialista en el municipio, y hasta ahora candidata del PSOE a las municipales, Natalia de Andrés, ha anunciado este viernes que dejará la política municipal a partir de mayo, tras una decisión personal meditada.

"Todo tiene que tener un principio y un fin. Son 24 años ya dedicada a la política municipal y creo que es el momento de hacer un relevo en la organización del partido Socialista en cuanto al candidato o a la candidata que se vaya a presentar", ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que toda organización necesita de esos procesos de renovación, y que considera "que este es el momento adecuado", una vez "solucionados" una serie de asuntos que aún estaban pendientes en la ciudad, ha dicho.

"Como era el tema del CREAA, como era la aprobación de los presupuestos o como era el Debate del Estado de la Ciudad. En este caso el calendario de la ciudad ha estado por encima del calendario de mi partido, y eso ha sido el motivo fundamental por el que por el que la decisión se ha tomado ahora", ha aclarado.

Algo que ya ha comunicado al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, y al secretario federal de Organización, Santos Cerdán, y tras lo que se abrirá un proceso de primarias para elegir su sustituto o sustituta.

Cabe recordar que en septiembre la regidora anunciaba su candidatura a la Alcaldía para las elecciones de 2023, tras haber consultado a la Comisión Ejecutiva que le otorgó su apoyo "unánime".

"He considerado oportuno solicitar la reelección como candidata puesto que considero que el proyecto que estamos llevando a cabo en la ciudad está siendo positivo para los ciudadanos y que debemos complementarlo y concluirlo con la segunda legislatura", dijo entonces.

Ahora se muestra convencida de que los compañeros y compañeras de la agrupación de Alcorcón "van a elegir a la persona más adecuada para conseguir revalidar la Alcaldía". La secretaria general de la Agrupación Socialista de Alcorcón ha asegurado que tienen "una gran cantera con gran experiencia, ilusión y gran conocimiento de la ciudad".

No obstante, ha insistido en que estará hasta el final de la legislatura, "porque estos seis meses que quedan son claves y voy a seguir trabajando con todas mis ganas e ilusión para conseguir mejorar el día a día de mis vecinos".

De Andrés se ha mostrado satisfecha por el trabajo que ha realizado en este tiempo. "Siempre he intentado hacer lo mejor para esta ciudad. Ese es el único interés que me ha movido. Y en las ocasiones que me haya equivocado, que evidentemente las ha habido, aprovecho la ocasión para pedir disculpas a todos los vecinos y vecinas", ha señalado.

De Andrés se convirtió en alcaldesa de la ciudad en 2019, tras obtener el apoyo de su grupo y de los que serían sus nuevos socios de Gobierno, Unidas Podemos Ganar Alcorcón, que votaron en bloque a la candidata socialista, tras llegar previamente a acuerdos.