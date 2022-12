Adrián Vázquez Lázara (Madrid, 1982) es eurodiputado en el Parlamento Europeo por Ciudadanos, parte del grupo Renew Europe. Fue coordinador de la agenda internacional de Albert Rivera y lideró junto a Luis Garicano las negociaciones para la incorporación de Ciudadanos a la familia liberal europea. Vázquez contribuyó a la expulsión de Convergència del grupo liberal del Parlamento Europeo y preside a día de hoy la comisión de asuntos jurídicos de la cámara. Al puesto accedió en 2020, convirtiéndose en el eurodiputado más joven en presidir una comisión parlamentaria.

En entrevista con 20minutos, Vázquez explica su papel, como presidente de la comisión de justicia, en la investigación (no concluida) sobre la posible ilegalidad de los escaños de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín en la Eurocámara. También se pronuncia sobre la crisis en su partido y el proceso de primarias que tendrá lugar a principios de 2023.

¿Cómo valora la situación interna de su partido?Ahora hemos terminado un proceso totalmente innovador. Hemos conseguido hacer un proceso de refundación muy intenso en el que hemos escuchado la voz de más de 2.000 afiliados. Yo creo que es el tiempo de los afiliados. Para mí, la clave es que lleguemos con unidad a enero.

Y entonces, ¿qué le parece que Edmundo Bal haya dado el paso de presentarse a las primarias, al margen de Inés Arrimadas?Aquí lo más importante es lo que piensen y decidan los afiliados. Eso es lo democrático y lo lógico en un partido abierto en el que hay un proceso de primarias. Así que no se puede más que respetar todas y cada una de las candidaturas. Ahora bien, yo mantengo la esperanza en que las diferencias entre candidaturas, sean las que sean, se puedan hablar, negociar y resolver antes de medirse en un voto que siga dividiendo nuestro partido, que ya pasa por un momento suficientemente complejo. Creo que mandaríamos un gran mensaje a la afiliación, a nuestros votantes y a toda España si conseguimos llegar a nuestra asamblea de refundación unidos y salir más fuertes. ​No podemos malgastar un gramo de talento y energía en nada que no sea trabajar por ser el proyecto más útil posible para los ciudadanos y eso nunca pasa por pelearse dentro, sino por mirar hacia fuera juntos. Ése ha sido para mí el espíritu de la refundación. Aún estamos a tiempo.

¿Cree que el año que viene pueden superar los batacazos electorales de los últimos tiempos?Es que yo creo que todo pasa por conseguir en enero esa refundación. Estamos intentando hacer un cambio profundo de la línea política del partido, pero ahora tienen que decidir los afiliados. Y si en enero conseguimos hacer ese cambio en profundidad, yo creo que volveremos a ser decisivos en mayo.

Hay quien dice que usted se podría postular como candidato a la secretaría general de la formación en España...La verdad es que yo también lo he leído en algún sitio y me ha sorprendido mucho. Ya lo negué públicamente cuando acabó la refundación. Había estado cuatro meses haciendo cosas a la vez en España y en Bruselas y bueno, me han salido canas en la barba y antes no tenía. Me centro en el trabajo en Europa, que es de lo que yo sé. Aquí tenemos un trabajo importantísimo, somos el tercer grupo de la familia liberal y tenemos que definir leyes y proteger el buen nombre en nuestro país.

¿Cuál ha sido el papel de la comisión de asuntos jurídicos que usted preside en la revisión del escaño de Puigdemont y sus compañeros?Una de las competencias de la comisión de asuntos jurídicos es la de verificar las credenciales del diputado. De acuerdo a la ley electoral de cada Estado miembro, hay una serie de condiciones para tomar el acta, tanto si vas al Congreso los Diputados como si vas al Parlamento Europeo. Lo que dice el acta electoral europea es que se tienen que respetar las condiciones que imponga cada Estado a sus ciudadanos para adquirir un acta. Una de las condiciones que pone la ley española es la jura de la Constitución, cosa que estos señores se han negado a hacer. Tenían el acta de manera irregular, porque el [ex]presidente [de la Eurocámara] David Sassoli se la había dado sin haber cumplido los procedimientos exigidos por la ley. La actual presidenta [Roberta] Metsola preguntó a la Junta Electoral Central qué se hacía en estos casos, y la Junta dijo que en el caso de que no se cumplimenten todos los procedimientos, el diputado perderá las prebendas adjuntas al cargo, que no el acta. Los servicios legales están dirimiendo y los diputados podrían perder su derecho a voto, derecho a pertenecer a un comité, derecho a sueldo... Yo no tengo la respuesta.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, visitó España para tratar de desbloquear las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, pero finalmente no resultó. ¿Cómo sentó esto en Europa?Primero, se vio con mucha vergüenza. Porque la Comisión Europea hace todos los años un informe del Estado de Derecho y tiene mecanismos para que, si un Estado miembro no cumple con los principios fundamentales de la Unión, se le pueda sancionar o retirar los fondos, que es lo que está pasando ahora con Hungría. Cuando estuve en España con el señor Reynders, vi claramente que lo que él pretendía era que el Gobierno y el principal partido de la oposición entendiesen que esto no es un juego. En vez de eso, se han roto las negociaciones y el Gobierno ha decidido nominar al exministro Juan Carlos Campo como candidato al Constitucional. Nos están dejando a los que estamos aquí defendiendo el buen nombre de España y el respeto al Estado de Derecho en la cuneta.

Didier Reynders no dejaba de insistir en que, dentro de lo que cabe, esta era una visita rutinaria para corroborar que todo estaba en orden. ¿Cómo de dura se puede poner la Unión Europea con este tema?Que un comisario de Justicia vaya explícitamente a reunirse con los dos partidos principales y públicamente les diga lo que tienen que hacer... De rutina no fue la visita. Lo que pasa es que señor Reynders es muy educado. No es una visita rutinaria tener que ir a decirle un Gobierno que tiene que dejar de poner los jueces a dedo. No sé si esto se va a seguir agravando. Como sigan esta tendencia, cuando se inicie la presidencia española de la UE el verano que viene nuestra legitimidad como país respetuoso a la separación de poderes y el Estado de Derecho se va a ver muy dañada.

¿Cómo valora la ejecución de los fondos europeos en España?Somos uno de los países que más hemos recibido. Es cierto que en ese sentido se hicieron los deberes. Lo que ahora se está haciendo mal es la ejecución. Tenemos un porcentaje altísimo, casi el 70%, de falta de ejecución y no tiene pinta de que podamos cumplimentar los plazos para ejecutar dichos fondos. Es un problema porque va a ser una oportunidad perdida.

También ha criticado usted la subida de todas las pensiones con el IPC, como prevé el Gobierno en su proyecto de Presupuestos... Tiene que haber una subida por tramos, desde Ciudadanos lo hemos denunciado repetidas veces. Es un sistema insostenible que está abocando a la juventud a vivir en la precariedad. El sistema no va a aguantar muchos más años tal y como está y además es una anomalía en la Unión Europea. Una de las exigencias que nos hace la Comisión Europea a la hora de recibir más fondos es la reforma estructural del sistema de pensiones. Pero tanto el Gobierno del PSOE como el PP prefieren utilizar esto de manera electoral a corto plazo, aunque eso suponga abocar a la precariedad más absoluta a los jóvenes.