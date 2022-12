Jorge Javier Vázquez recibe regalos para Rocío Carrasco: "No hay día que no me den cartas para ella"

Jorge Javier Vázquez está en plena campaña publicitaria por el lanzamiento de Antes del olvido, su tercero libro. A estas firmas acuden miles de seguidores del presentador de Sálvame, quienes se paran a hablar con él para agradecerle su trabajo.

Es por ello que el comunicador ha querido relatar en su blog de la revista Lecturas algunas de las conversaciones que tiene con las personas que conoce en los eventos.

"Una señora me cuenta que hace meses que se quedó viuda y ha salido por primera vez de su casa para que le firme el libro. Otra, con lágrimas en los ojos, me habla del calvario que ha pasado su hija por culpa de los maltratos de su marido", son los duros testimonios que ha escuchado Jorge Javier.

Pero no es la primera vez que le sucede. "En todas las firmas que he tenido siempre hay varias mujeres que me cuentan que han sufrido maltrato", asegura.

Estas mujeres son las mismas que le proporcionan al actor detalles para que se los de a Rocío Carrasco, puesto que se sienten identificadas con su testimonio. "No hay día que no me den un par o tres cartas o algún regalito para ella", declara.

Asimismo, asegura que otras le cuentan que el ver Sálvame cada tarde les ha ayudado a la hora de enfrentarse a una depresión: "Gracias a nosotros se han sentido acompañadas, y eso me produce muchísima alegría porque trabajamos para eso: para entretener y acompañar".

Y, con estas palabras no le falta razón, ya que este formato es un programa de entretenimiento que lleva muchos años haciendo más amenas las tardes de muchas familias y personas de España.

"A veces se nos olvida que con nuestras absurdas historias hacemos más llevaderas algunas realidades. Eso también es amor", reflexiona en el final de su escrito.