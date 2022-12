'Tricicle', en 'Espejo Público', sobre su último espectáculo: "Estamos un poco tristes, pero es una despedida buscada y deseada"

Tras más de 40 años haciendo reír al público, el próximo domingo 4 de diciembre, el grupo Tricicle se despedirá de los escenarios de manera definitiva. Por ello, este viernes, Espejo Público ha aprovechado para entrevistar, en directo, a los miembros del grupo.

Durante su intervención, Carles Sans, Paco Mir y Joan Gràcia han apuntado que tienen "una mezcla de sentimientos": "Un poco de alegría por lo bien que nos ha ido en estos 43 años, críticas, público, hemos viajado a muchísimos países... y un poco tristes porque será la última".

"Es una despedida buscada y deseada", han agregado los cómicos con respecto al que será su última función, Hits-Chimpum!: "Hemos tenido que elegir sketches que, si bien no están todos porque la cosa duraría tres o cuatro horas, están los mejores de los espectáculos que hemos hecho. Ese 'chimpum' final lo hemos añadido porque, esta vez sí, nos despedimos definitivamente y queríamos hacerlo de esta manera en este espacio maravilloso que es el Liceu".

"Merece mucho la pena que lo hagan, tienen que acudir al Liceu porque esto sí que es una despedida por la puerta grande", ha señalado Susanna Griso, a lo que el trío ha respondido que ya no es posible conseguir entradas, puesto que colgaron el cartel de sold out hace unas semanas: "Reventa, reventa".

"Este es el último de todos. Vino la pandemia cuando ya estábamos diciendo adiós en el año 2020, tuvimos que refugiarnos en las casas y no hubo esa última función, esa sensación de despedirnos como creo que se merece el público y nosotros", han agregado.

Desde el plató del matinal de Antena 3, Jaime Cantizano ha apuntado: "Ellos crearon un humor tan propio que luego no han existido, no han llegado imitadores que hayan podido seguirlos. Es algo muy propio, muy de ellos. No tienen herederos y no es posible la imitación en el caso de Tricicle". Además, el grupo ha señalado que, a lo largo de toda su historia, han hecho entre 8.000 y 10.000 funciones con millones de espectadores en directo.

"Siempre llega un momento de cierto cansancio en cualquier oficio, por mucho que te guste. Pensábamos que lo de los 40 años era el número redondo, perfecto, para decir 'hasta aquí'. Son muchos años de ir girando por ahí y ahora nos pareció que era una buena idea. Cada uno de nosotros tiene sus proyectos personales", han sentenciado.