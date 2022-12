Ayuso reivindica la "España fiel" y rechaza las "deslealtades" a la Constitución y a la Corona

La Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, ha acogido este viernes la celebración por adelantado del 44 aniversario de la Constitución Española. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho de anfitriona y en su discurso ha reivindicado una "España fiel" -"la que no grita, no ocupa ilegalmente casas, ni plazas; la que no amenaza, ni usa la violencia; la que trabaja y confía en las instituciones", según la ha definido- frente a "deslealtades" y "ataques" a la propia Constitución y a la Corona.

Minutos antes, desde la misma tribuna ha intervenido la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien en su discurso ha apelado al "consenso" y al "diálogo". "(Pueden hacer) que la política sea un servicio público útil para la ciudadanía y no una actividad para lograr éxitos personales o imponer visiones excluyentes", ha proclamado.

