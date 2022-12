A pesar de que las prendas deportivas son la esencia de la firma Nike, ya ha demostrado que muchos artículos de su catálogo van más allá del estilo sport, sobre todo, en lo que a zapatillas se refiere. Más ahora que las sneakers se han posicionado como el calzado favorito para cualquier look. Así, la marca es una de las favoritas del street style para encontrar modelos informales en los que la comodidad impera, sin renunciar al estilo y a las tendencias de cada temporada. Con todos estos ingredientes sobre la mesa, la empresa estadounidense lo tiene claro: renovar sus clásicos para mantener la esencia de siempre... ¡pero con las innovaciones pertinentes!

Esto es lo que ha ocurrido con su modelo Waffle, una gama de zapatillas que, curiosamente, inspiró su diseño en un gofre, característica que podemos observar en la suela de este calzado. Desde el lanzamiento del primer modelo en los años 70, la firma ha ido añadiendo versiones a su catálogo que mantienen esta esencia retro, pero mejorando sus características. Este modelo es, además, una clara apuesta de la marca por ofrecer un catálogo más allá de lo deportivo. Uno de los modelos que han sido tendencia en el último año, las Waffle Debut, pueden costarte ahora menos de 42 euros gracias al descuento del 40% que tienen en la web oficial de Nike.

No hay detalle del modelo Waffle Debut que no nos encante, empezando por los logotipos swoosh que, en esta ocasión, envuelven el talón para formar una presilla y añadir una estética muy llamativa... ¡y funcional! Ahora, son más fáciles de poner y quitar para que no perdamos un segundo. También llaman la atención los revestimientos de ante suave que evocan los materiales utilizados en las zapatillas previas a la marca Nike, Blue Ribbon Sports.

Más Nike en oferta

Si necesitamos zapatillas para running... las Invincible Run 2, con un 30% de descuento y por menos de 126 euros.

Si somos de clásicos... las Jordan Air 200E, con un 40% de descuento y poco más de 80 euros.

Si preferimos la estética skater, las SB Shane, al 40% de descuento... ¡y por menos de 50 euros!

