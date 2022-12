Ya tienes regalo original, personalizado y dulce para la cena de Navidad (¡contiene mucho chocolate Kinder por solo 24 euros!)

Diciembre está lleno de cenas de Navidad, incluso antes de que lleguen las propias fiestas navideñas. La cena con los del trabajo, con los amigos, con compañeros de clase que hace mucho que no ves o con familiares con los que no te vas a poder juntar en Navidad. En resumen, multitud de cenas, gastos y de regalos que comprar. Y es que, seguro que en muchas cenas hay regalos o hay que jugar al Amigo Invisible. Así que, no es de extrañar que año tras año vayas perdiendo ideas de regalos y cada vez te cueste más pensar cómo sorprender a los comensales de estas cenas. Pero, no está todo perdido. ¿Qué mejor idea hay que regalar dulces en Navidad? Hay veces en las que un buen regalo es más simple de lo que pensamos.

Si a ti también se te han acabado las ideas de regalos navideños toma nota de este lote de Amazon que te sorprenderá. Se trata de un regalo muy dulce, original y personalizado que puedes regalar a más de una persona y por solo 24 euros. Además, si el tiempo se te ha echado encima para comprar los regalos, este te viene a casa ya envuelto y con una tarjeta para que lo puedas personalizar y regalar ese mismo día. Dentro del lote hay 25 chocolates diferentes de la famosa marca Kinder y 450 gramos de chuches sin gluten (también de distintas clases).

Incluye una tarjeta para personalizar y te llega a casa listo para regalar. Amazon

Esta caja sí que será toda una sorpresa para los amantes del chocolate, sobre todo, si tienen hijos y la pueden compartir con ellos. Desde un huevo Kinder Joy, a Schocobons, pasando por cuatro Kinder Bueno o Hippos. Sin olvidar la cantidad de golosinas en forma de plátanos, besos, jamones, fresas… que incluye el pack.

