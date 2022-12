PP y Cs vencen reticencias y participarán el día 6 en la "performance" del Gobierno en el momento más "dramático" de la Constitución

La Constitución se celebra otro 6 de diciembre con más deserciones que nunca y una oposición desalentada por los momento que se han vivido recientemente en el Congreso de los Diputados. Tras iniciarse el trámite para suprimir el delito de sedición y la elección del exministro Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional, PP y Ciudadanos consideran que este martes se conmemora el 44 aniversario de la Carta Magna en su momento más "dramático".

PP, Cs y Vox coinciden en su preocupación. Sin embargo, solo los dos primeros han vencido sus reticencias a lo que consideran una "performance" del día 6 por parte del Ejecutivo "para limpiar la basura de la semana pasada" y celebrar la aprobación de la Constitución de 1978.

Vox, por el contrario, opta por no participar de la "fiesta" para "no mancharla", sumándose a los independentistas. que llevan años sin asistir a los actos en señal de reivindicación y protesta. "Nadie respeta más la Constitución que Vox, por mucho que haya aspectos que no nos gusten. La hemos defendido en los tribunales y hemos jurado cumplirla en el Congreso. Por eso, no la mancharemos acudiendo a fiestas, como la del día 6, con quienes la violan y buscan destruirla", explica su líder, Santiago Abascal, en Twitter.

La bancada del centro derecha no refrenda esta decisión. "Es un error muy grande... Hay que estar porque siempre se señala a quienes no están: los socios del Gobierno, que sostienen al Gobierno", señalan fuentes parlamentarias de Ciudadanos. También desde el PP tratan de diferenciar el malestar de las últimas semanas con el sentido de la festividad. "No es un día malo… hay que tener esperanza en que los buenos siempre ganan".

Todo pese al bronco ambiente que ha habido en el Congreso, donde no han faltado insultos de Vox contra Podemos y de este último contra el PP: "No habrá tensión, pero sí será un día desabrido"; "aquí hay gente que va a venir a cubrir el expediente y gente que va a venir creyendo que tiene que celebrar el día de la Constitución", valoran varios diputados populares.

El mismo desasosiego se respira en las filas naranjas. "No estamos en la mejor semana para celebrarla cuando el Gobierno deja la Constitución sin defensa. Nos quedamos sin la herramienta mas importante de la Constitución que es el Código Penal", lamentan en Cs.

Y es que aunque la polémica ley del 'solo si es sí' sea la que más ruido parlamentario y protestas ciudadanas ha generado, para la oposición la supresión del delito de sedición trasciende los rifirrafes de la legislatura. Según explican algunos dirigentes a 20minutos, deja a la Constitución "huérfana ante un nuevo ataque al Estado" que los independentistas han amenazado con volver a repetir.

"Un país define lo que es en su Constitución y cómo se defiende, en su Código Penal. Ahora privan al Código Penal de la defensa de los que atacan a la Constitución", expresan fuentes parlamentarias del PP, que llegan a comparar los últimos acontecimientos en la Cámara Baja con lo que se vivió en el mismo hemiciclo el 23 de febrero de 1981.

"Aquel golpe de Estado desembocó en lo contrario que ahora. Entonces, hace 40 años, a nadie se le habría ocurrido que los rebeldes -el 'partido de Tejero'- llegaran a formar parte de la Cámara, mientras que ahora los sediciosos no solo son socios fundamentales del Gobierno, sino que van a conseguir que desaparezcan sus delitos del Código Penal".

"Está muy deteriorado el compromiso con lo que significó la Constitución. Significaba que las bases se construyen desde el centro izquierda y centro derecha y no que lo hagan quienes quieren disolver el pacto constitucional", sostiene otra fuente. En esta línea se manifestó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace unos días.

"No se puede estar a favor de la Constitución y en contra, en contra de la derogación del delito de sedición y votar a favor de su derogación y mirar a otro lado cuando se hace un Código Penal a la carta de los separatistas. Eso es sanchismo. Algún socialista mantiene el juicio [dijo por Lambán] pero no en sus decisiones. Cada vez tengo menos esperanzas de que los actuales dirigentes del PSOE levanten la mano y digan basta ya".

También la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, criticó al PSOE por llevar la aprobación de la supresión de la sedición y el debate del mismo a altas horas de la tarde-noche. Y más aún "en vísperas de la celebración del aniversario de la Constitución: ¡Curiosa manera tiene de celebrar la Carta Magna!", dijo en rueda de prensa.

El diputado Carlos Rojas se encargó de defender la enmienda a la totalidad del PP para tratar de evitar que se suprima el delito de sedición y pedir que se recupere el de referéndum ilegal. Durante su intervención, el popular denunció que "el Gobierno quiere ir en contra de la Constitución a través de otras leyes, para horadarla" y que "nunca se había visto nada igual".

Los ciudadanos, divididos a las puertas del Congreso

El malestar del que habla la oposición se palpa en parte de los ciudadanos que esperaban el viernes la larga cola para conocer el interior del Congreso, en su jornada anual de puertas abiertas. "No creo que esté en peligro la Constitución, pero sí que se la está atacando con la supresión de la sedición", opina una mujer de 60 años, que lamenta cómo "la izquierda se lo está poniendo muy difícil" para volver a votarla. En esta línea, un hombre de su quinta advierte del peligro de que el Gobierno esté "entregando España" al "dar pie a los golpistas a que vuelvan a intentar, con apenas impunidad, un nuevo procés".

Otros, en cambio, defienden las políticas del Gobierno y achacan el peligro que vive la Constitución al bloqueo del CGPJ por parte del PP. "Es necesario adaptar el sistema español al europeo y quien legisla, cambia las leyes". En todo caso, son pocos quienes conocen a fondo la polémica de la sedición. La mayor parte de los que esperaban su turno para entrar en la Cámara Baja cargaban contra la batería de insultos entre políticos de distintos partidos.

"Si empezamos con los insultos personales, acabamos mal"; "hay mucha crispación y ganas de poder, en lugar de ganas de solucionar los problemas de los españoles", comentan personas de distintos perfiles, con independencia de quién iniciara la confrontación y a quién fuera dirigida. También los hay que sí se posicionan.

"El peligro está en quien genera el odio y la crispación, insultando a la ministra de Igualdad, por un error en la ley 'solo sí es sí", opina un hombre recordando cómo Vox le dijo a Irene Montero que su único mérito es "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". La ministra, que contó con un gran respaldo de la Cámara, pasó unos días después al ataque, esta vez, al PP, al que acusó de promover "la cultura de la violación". Así, otro hombre que aguardaba su turno para conocer el Congreso criticaba cómo "hay una doble vara de medir: cuando lo hace la derecha tiene un efecto y cuando lo hace la izquierda, no es tan grave".