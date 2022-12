L'AMB impulsa programes per combatre la pobresa i les desigualtats als barris

Molts barris de l’àrea metropolitana de Barcelona, sobretot els que es concentren als eixos del Besòs i el Llobregat, compten amb diversos problemes de desigualtat econòmica, conflictes socials, inseguretat i amb riscos d’exclusió.

Els factors són nombrosos: des de la manca de capacitació laboral a l’absència d’eines digitals, passant per l’estigmatització social, els baixos salaris, la manca d’oportunitats laborals o la residència en habitatges sense les condicions d’habitabilitat mínima.

Per a poder combatre aquestes vulnerabilitats socials, l’AMB va llançar la primera convocatòria de subvencions per al Programa integral per a la millora de les rendes (2022-2024), que donarà suport econòmic a 20 projectes elaborats per 14 ajuntaments metropolitans.

"Quan parlem de millorar la renda de vegades es pensa en el salari, però moltes vegades també contribuïm al benestar de les persones facilitant l'accés a espais i activitats públiques que puguin millorar la seva educació i cultura", va dir Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.

Els municipis beneficiats per aquests ajuts són Badalona, Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Gramenet.

14 milions d'euros en projectes

En total, aquests municipis destinaran més de 14 milions d’euros als seus projectes, per als que l’AMB aportarà 9,8 milions (69,7%).

En alguns casos el suport econòmic arriba al 80%, però en tot cas per una quantitat màxima d’un milió d’euros.

Segons va apuntar Antoni Farrero, coordinador general de l’Oficina Tècnica de Gerència de l’AMB, la xifra restant dels pressupostos l’aporten els ajuntaments, «que també poden tenir suport econòmic d’altres associacions, ministeris o de la Generalitat de Catalunya», va explicar.

Projectes a llarg termini

Les subvencions estaran vigents durant dos anys, però la idea és “que els programes tinguin continuïtat, que no sigui una inversió concreta que s’acabi. Valorem que, mitjançant els ajuntaments i per mitjà de les associacions veïnals, aquests plans puguin continuar endavant”, va dir Farrero.

Aquests projectes busquen reforçar l’equitat territorial, combatre les situacions de pobresa extrema i atendre als col·lectius més vulnerables als barris de la metròpoli, com ara joves, dones, persones dependents o gent gran.

Eixos estratègics

A grans trets, els plans es van traçar d’acord amb quatre grans eixos estratègics. Un és el suport a l’educació per tal de reduir la fractura social i la bretxa digital, així com l’impuls a l’adaptació social.

Un altre eix cerca millorar la relació entre les necessitats de formació, la demanda de feina i l’oferta d’ocupació.

El tercer eix impulsa mesures de cohesió social i el quart reforça les polítiques al voltant de l’habitatge digne, la rehabilitació d’espais i la transició ecològica.

Subvencions de l'AMB a barris vulnerables. AMB

ACCIONS CONTRA LA DESIGUALTAT SOCIAL Des de l’AMB s’emprenen diverses polítiques que es complementen amb el Pla de Barris



A més a més del suport econòmic al Pla de Barris, aquest any i el vinent l’AMB invertirà 19,15 milions d’euros en diversos programes per a lluitar contra la desigualtat social i la vulnerabilitat econòmica.



Un d’aquests és el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023, que està dotat d’una partida de 15 milions d’euros a dividir en parts iguals cada any.



L’objectiu d’aquest programa és millorar les condicions i la qualitat de vida dels residents a l’àrea metropolitana de Barcelona, a través de l’accés a una feina digna, la convivència i el reforç de la cohesió social.



Un altre és el Pla ApropaAMB, el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis.



Aquest programa compta amb una dotació de 4,15 milions d’euros, que s’han destinat als projectes posats en marxa el 2022.



Aquests s’han enfocat en l’impuls al reforç educatiu, protegir la salut de persones de col·lectius vulnerables, la potenciació del talent femení i la dinamització del comerç local i dels professionals autònoms

Per l'educació i la formació laboral

Diversos projectes proposen el reforç d’activitats per tal d’evitar l’abandonament escolar, per mitjà de classes de suport, l’orientació laboral i les activitats dirigides.

En aquest grup se situen el pla ‘Posem colors als barris’, que cercarà la cohesió social i la posada en marxa de plans de formació i ocupació als barris de Badalona de La Salut, La Pau, Sant Roc, Artigas i Pomar -entre d’altres-, programa que tindrà un pressupost de 437.875 euros dels quals l’AMB subvenciona el 79,45%.

Altres busquen el reforç a les famílies amb nens i a persones dependents per a la formació digital, el suport social i l’accés a la formació laboral; com ara el pla ‘Espai d’oportunitats’ que es posarà en funcionament als barris de Fondo, Raval, Santa Rosa i Safaretjos, a Santa Coloma de Gramenet; i que entre altres accions impulsarà la digitalització de serveis i aplicacions de les TIC. Aquest projecte té un pressupost d’1,1 milions d’euros i l’AMB hi dona suport en un 79,45%.

Capacitació d'agents

També hi ha programes contra la soledat i per ajudar les persones sense llar, per mitjà de la detecció precoç a càrrec d’agents comunitaris, com pot ser el pla ‘Nous espais de socialització’ a Les Planes (Sant Joan Despí), que projecta una inversió de 562.000 euros (dels quals l’AMB aportarà el 77,88%) capacitant agents de convivència i monitorant les llars de les persones que hi viuen soles (sobretot gent gran).

Diversos plans volen generar xarxes comunitàries que permetin promoure activitats integradores en cooperació amb associacions i empreses locals; on es troben accions de formació, interculturals i d’autoocupació. Un d’ells és el pla de la ‘Nova Incubadora Urbana’ al barri de Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat, que tindrà una partida de 493.633 euros dels quals l’AMB donarà suport en un 80%.

Prevenció de salut

Entre els programes de prevenció de salut estan els adreçats a les dones, amb accions vinculades a l’empoderament, com el pla ‘Districte IV- Barris Creatius’ dels barris de Sant Cosme i La Granja d’El Prat de Llobregat, que té un pressupost de 976.900 euros i l’AMB ho subvencionarà en un 80%.

També es troben els que donen suport a joves per mitjà del mentoratge i dels serveis de coaching, com el que impulsaran diferents programes del ‘Pla de Regeneració Urbana Integral Les Planes-Bloc Florida’, a L'Hospitalet de Llobregat, per al que es destinaran 2,37 milions d’euros amb una aportació d’un milió per part de l’AMB (un 42,16% del total).

Per tal de prevenir els casos de depressió i soledat de la gent gran, als barris de La Salut i Can Calders de Sant Feliu de Llobregat es posaran en marxa diversos ‘Projectes Comunitaris’ per als que s’adreçaran 940.000 euros; el 64,05% dels quals els aportarà l’AMB.

Quant a la promoció de l’alimentació saludable, a través del foment dels horts urbans i l’impuls de menjar escolar de qualitat, estan els programes com els del ‘Barri Antic’ a Barberà del Vallès; que pressuposta 945.000 euros en accions, dels quals l’AMB cobreix el 72,96%.

Índex de vulnerabilitat als barris de la metròpoli de Barcelona. AMB