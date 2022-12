Aitana y Miguel Bernardeau cantan juntos 'Shallow' en el pódcast de Carolina Iglesias: "Ahora sí que estoy nervioso"

Este viernes 2 de diciembre, Aitana hará su debut como actriz en La última, serie que protagoniza en Disney+ junto a su novio, Miguel Bernardeau. Y, como parte de la promoción, están visitando diferentes programas y dando entrevistas en las que cuentan algunas anécdotas. Pero ha sido en CaroLate, el pódcast de Carolina Iglesias, donde han ido más allá y el actor ha demostrado sus dotes musicales.

La ficción está muy relacionada con la música, y tanto la triunfita como su pareja tienen escenas cantando. Sin embargo, ha sido en el programa que la gallega tiene en Spotify donde han adelantado cómo suenan sus voces juntas, aunque les ha costado su esfuerzo convencerle.

La catalana ha asegurado que Miguel Bernardeau interpreta a un personaje que canta peor que él y ha sostenido que él lo hace bien. De hecho, Aitana ha contado que cantan juntos en casa, especialmente Shallow, el tema de Bradley Cooper y Lady Gaga en Ha nacido una estrella.

"Cuando la canté con David Broncano me dijo '¿Por qué has cantado nuestra canción?'", ha revelado la artista. "Yo canto mucho su música, de verdad, por casa, muchísimo. Me encanta", ha añadido el actor.

"Molaría que cantásemos, ¿quieres que cantemos?", le ha preguntado Aitana, a lo que él ha contestado tajantemente: "Ni de coña, pero ni de coña. No pienso cantar, por favor os lo pido, no me hagáis cantar".

"Lo haces muy bien, deberías hacerlo. Venga, un trocito", ha insistido su pareja, animada por Carolina Iglesias. "Que no voy a cantar, por favor, no me hagáis esto", ha continuado negándose él.

por favor el trote que lleva miguel con lo poco que le gustan las entrevistas y aitana haciendole putadas todo el rato jsjskjd pic.twitter.com/fXeogvNlub — javi 🍂 (@fallinaitana) December 1, 2022

"Estoy muy nervioso, ahora sí que estoy nervioso", ha comentado al ver que le iba a tocar cantar. "He visto que estás cambiando de color", ha bromeado la presentadora.

Finalmente, ambos han interpretado un poco de Shallow, aunque él, muerto de vergüenza, ha entonado solo un verso. En concreto, cantó "I'm falling" y arrancó los aplausos de todo el público.

"Canta bien", ha alabado después Aitana. "Ahora mismo está temblando de los nervios que le ha producido. No es una broma", ha añadido, mientras él mostraba cómo le temblaban las manos.