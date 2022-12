Seis sobres de color marrón con material pirotécnico casero en su interior, al menos cuatro con la misma letra manuscrita, han sido enviados en la última semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, las embajadas de Ucrania y EE UU, la base aérea de Torrejón y una empresa de armamento en Zaragoza.

Este episodio recuerda a otro vivido recientemente en España, cuando a finales de abril de 2021, en plena campaña para las elecciones municipales y regionales madrileñas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el entonces candidato de Podemos a la alcaldía, Pablo Iglesias; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron cartas con varias balas en su interior.

Balas contra Iglesias y Marlaska

Entonces un fallo en el protocolo de Correos, que acostumbra a pasar por rayos X los contenidos que superan los 100 gramos, permitió que llegaran a su destino las tres cartas. Parecían obra de un mismo autor, pero las pesquisas de la Policía y la Guardia Civil no dieron ningún fruto y no se pudo identificar al autor o autores. Por tanto, no hubo detenidos. De hecho, tres meses después, el juzgado encargado archivó el caso.

Pablo Iglesias fue el que denunció en su cuenta de Twitter la recepción de una carta con cuatro balas. Eran de un fusil de asalto, un Cetme, del Ejército. Iglesias también dijo en redes sociales de que Marlaska y Gámez habían recibido amenazas similares. Su publicidad, se cree, pudo llevar a una segunda ola de cartas y amenazas.

Segunda oleada de cartas: Ayuso, Iglesias y Maroto

En días siguientes llegaron nuevas cartas a Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, en su caso con una navaja presuntamente manchada de sangre. Una segunda misiva a Pablo Iglesias y otra para Isabel Díaz Ayuso, con balas diferentes de las cartas anteriores. También se dio a conocer que el expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero había recibido un mensaje con insultos.

Los autores, en principio, no tenían nada que ver (al menos en su modus operandi) con los de las primeras cartas recibidas por Iglesias, Grande Marlaska y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

En este caso se pudo identificar a uno, el de la carta a Maroto que contenía una navaja. Se detuvo a un hombre con esquizofrenia porque había puesto su nombre y dirección real en el remitente.

Hasta 200 cartas con "ántrax"

Hay que remontarse a 2001 a otra ola de amenazas a entidades y organismos públicos. El entonces ministro de Interior Mariano Rajoy denunció la investigación del envío de hasta 200 cartas con supuesto carbunco (ántrax), que resultó no serlo.

Cronología de la cartas bomba de 2022

El último episodio de cartas bomba comienza el día 24 de noviembre de 2022, cuando se recibe un paquete bomba a nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue detonado de forma controlada. El miércoles día 30 de noviembre se conoce el envío a la embajada de Ucrania en Madrid, causando heridas leves en la mano de un trabajador de la legación ucraniana, y a la empresa de fabricación de armamento Instalaza, en Zaragoza.

Por último este jueves han amenazado a la Base Aérea de Torrejón, en concreto el paquete iba dirigido al Centro de Satélites de la base, recientemente inaugurado por la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que también ha sido objeto de otro paquete bomba. El sexto se recibía en la embajada de EE UU en Madrid.

La Audiencia Nacional investiga como un delito de terrorismo los envíos.