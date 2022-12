"La guerra en Ucrania y las continuas restricciones por la pandemia interrumpen las cadenas de suministro, especialmente de energía y alimentos" y eso está provocando el aumento del coste de la vida en las mayores ciudades del mundo. Es una evidencia que ahora señala el índice del coste de la vida a nivel mundial que elabora The Economist Intelligence Unit (EIU).

Según esta encuesta anual, Nueva York (EE UU) y Singapur son (empatadas) las ciudades más caras del mundo después de que la inflación se disparara este año. Han desplazado a Tel Aviv (Israel), que en 2021 aparecía como la más cara y que ahora es la tercera. Tras ellas, Hong Kong (China) y Los Ángeles (EE UU) comparten el cuarto puesto.

Las ciudades más caras del mundo en 2022. The Economist Intelligence Unit

En el quinto puesto aparecen las primeras europeas, que no de la Unión Europea. Son las suizas Zurich, en el sexto puesto, y Ginebra, en el séptimo. Ambas son habituales entre las urbes más caras del mundo.

Damasco y Trípoli siguen siendo las ciudades más baratas de las 172 analizadas en todo el mundo

Sólo dos de la UE entre las diez primeras

San Francisco (EE UU), París (Francia), Copenhague (Dinamarca) y Sídney (Australia) completan los diez primeros puestos de la lista que elabora esta entidad del grupo The Economist. Los precios se dispararon un 8,1% de media en las 172 principales ciudades incluidas en la encuesta de la EIU, realizada entre agosto y septiembre de este año.

Así que cuatro ciudades europeas se encuentran entre las diez del mundo con mayor coste de la vida. Zúrich es la más cara y le siguen Ginebra, París y Copenhague. Llama la atención la caída de Londres, donde los precios no han subido tanto y ocupa el puesto 27.

La guerra en Ucrania, las sanciones a Rusia y la política covid-cero de China han causado problemas en la cadena de suministros... lo que combinado con la subida de los tipos ha dado lugar a una crisis del coste de la vida en todo el mundo"

Como bien sabemos, la principal causa de que la inflación se haya disparado en la Europa occidental es el aumento de los precios del gas, resultado de la invasión rusa de Ucrania y de que la región trate de encontrar fuentes alternativas de gas. De media, el litro de gasolina ha subido un 22% en comparación con el mismo periodo de 2021.

La guerra de Ucrania y la fortaleza del dólar

La encuesta de The Economist Intelligence Unit muestra también "el impacto de la fortaleza del dólar estadounidense" en la clasificación. Así, el valor desigual del euro explica algunos movimientos de las ciudades europeas. No es el caso de Londres y las urbes suizas (que no usan el euro) pero sí de Estocolmo (Suecia), Lyon (Francia) y Luxemburgo, que bajan en la lista.

Las ciudades más baratas del mundo en 2022. The Economist Intelligence Unit

Upasana Dutt, que ha dirigido la investigación, comenta que "la guerra en Ucrania, las sanciones occidentales a Rusia y la política de covid-cero de China han causado problemas en la cadena de suministros que, combinados con la subida de los tipos de interés y los cambios en los tipos de cambio, han dado lugar a una crisis del coste de la vida en todo el mundo".

Como consecencia de la guerra, Moscú y San Petersburgo ascienden en la lista 88 y 70 puestos respectivamente

Las consecuencias de la guerra también las están sufriendo las ciudades rusas. Moscú y San Petersburgo han experimentado subidas significativas en el coste de la vida. De hecho, son las urbes que más puestos ascienden en la lista, 88 y 70 respectivamente. Así, Moscú es la 37ª y la antigua Leningrado, la 73ª. La EIU ha preferido no analizar este año la situación de Kiev, que vive soportando la guerra iniciada por Vladimir Putin contra Ucrania.

"Podemos ver claramente el impacto en el índice de este año, con la subida media de los precios en las 172 ciudades de nuestra encuesta siendo la más fuerte que hemos visto en los 20 años de los que disponemos de datos digitales", explica Dutt.

En la parte final del listado están las ciudades más baratas. Damasco (Siria) es la más asequible para vivir. Le siguen Trípoli (Libia), Teherán (Irán), Túnez (Túnez), Tashkent (Uzbekistán) y Karachi (Pakistán).