'The Hole X' celebra 10 años de cabaret, teatro, circo y burlesque en el Port Vell

'The Hole', la experiencia teatral, de cabaret, circo, burlesque, música y humor que en 2011 ideó el actor y director Paco León junto a la compañía de teatro gestual Yllana, cumple 10 años. Y para celebrarlo, la saga continúa con 'The Hole X', un espectáculo que se instala a partir de este viernes 2 de diciembre en una gran carpa ubicada en el Port Vell de Barcelona.

El intérprete Canco Rodríguez, como maestro de ceremonias; Julio Bellido, como Almón y la Bola Disco, y el director en Gira, Carlos Alexandre, son algunos de los integrantes de esta 'troupe' que rescata en este nuevo montaje la esencia del original de hace 10 años.

'The Hole X' recupera los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones anteriores del 'show', entre ellos, sugerentes stripteases, números circenses de artistas invitados y una gran historia de amor y sensualidad. En la dirección artística se encuentra Gabriel Chamé y Alex O'Dogherty firma el guion y la dirección de escena de los maestros de ceremonias, papel que comparte con Canco Rodríguez, Eva Isanta y Victor Palmero. La artista Vinila Von Bismark es directora residente, que también interpreta a La Generala.

Otros personajes de este mundo lleno de sorpresas, provocación, sexualidad y sensualidad al servicio del espectáculo teatral son Josse Zandoval como el Pony Loco y Coral Quiñones y Mónica Riba como las Supernenas; Julio Bellido como Almón; Oleg Tatarynov es el comandante y realiza el número Pole Aéreo.

Edgar López, Arnau Lobo, Omar Antxundia y Fran Velázquez son los mayordomos; Donet Collazo es Super Gold, Maru Limeres y Tamar Vela son las X Girls y Dias Brothers son los Ícarios y Carlo y Úrsula como Duo Roller .

El espectáculo 'The Hole X' llega al Port Vell de Barcelona del 2 de diciembre al 22 de enero de 2023. NACHO ARIAS

Bajo el lema "Hay que estar en el agujero para salir del agujero", Paco León fue el primer maestro de ceremonias del montaje que revolucionó hace 10 años la cartelera nacional. Desde entonces se ha estrenado una secuela, 'The Hole 2', y una precuela, 'The Hole Zero', que han visto dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional por Alemania, Francia , Italia, México y Argentina.

Tras Barcelona, el montaje hará parada en Granada del 2 al 12 de febrero y en Vigo del 16 al 19 de febrero. Próximamente también visitará las ciudades de Zamora, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

Port Vell; A partir del 2 de diciembre y hasta el 22 de enero; planletsgo.com/the-hole.