Así son las cartas con explosivos que han llegado a España y la Audiencia investiga como posibles delitos de terrorismo

Ya son cinco las cartas con material explosivo interceptadas en España que la Audiencia Nacional investiga como un presunto delito de terrorismo. En concreto, este miércoles por la mañana se detectó la primera en la Embajada de Ucrania en Madrid; por la tarde, una segunda carta llegó a la empresa armamentística de Zaragoza Instalaza; este jueves de madrugada se ha detectado otra, de similares características, en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Poco después, el Ministerio de Interior ha comunicado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue otro de los destinatarios de estos sobres el pasado 24 de noviembre. También el Ministerio de Defensa ha recibido una carta incendiaria este jueves. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación de estos envíos como presuntos delitos de terrorismo.

Por suerte, solo una de ellas llegó a explotar y el resto han sido detonados de forma controlada. La que sí estalló lo hizo en manos de un trabajador de la Embajada de Ucrania en Madrid, que resultó herido leve. Por el momento no hay que lamentar más daños personales.

Los sobres, de color marrón, tenían la misma letra en las direcciones, escritas con bolígrafo y en mayúscula. Así lo han indicado a EFE fuentes de la investigación que, no obstante, no han podido precisar si el dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba escrito con esa misma letra. No obstante, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha confirmado durante una rueda de prensa posterior que los cinco sobres que tenían las mismas características.

Según informó este miércoles la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, durante una entrevista en la Cadena Ser, "era un sobre de unas dimensiones de 10x15 y de un grosor de poco más de un centímetro". Así describió el paquete que llegó a la empresa armamentística que fabrica lanzagranadas tipo C-90 y Alcotán como los enviados por España a Ucrania el pasado mes de marzo para ayudar a la defensa de este país frente a la invasión rusa que comenzó el febrero.

Serrano también indicó que la carta -que se dirigía al director de la empresa, según ha informado Pérez- procedía "supuestamente de Ucrania" y tenía como remitente, escrito a mano, "la misma dirección de correo electrónico" que el paquete recibido horas antes en la legación en la capital.

Fuentes jurídicas sostienen que son todas iguales, incluida la dirigida a Sánchez, y recalcan que la Policía está investigando su origen sin descartar ninguna hipótesis. Según Rafael Pérez, "los primeros compases de la investigación apuntarían a que vienen de España", aunque ha pedido "mucha prudencia" con este detalle puesto que la investigación sigue en marcha.

En cualquier caso, las fuentes barajan como hipótesis que al menos cuatro -todas menos la dirigida a Sánchez- han sido enviadas por la misma persona a entidades relacionadas de una manera u otra con la guerra de Ucrania.

Interior asegura que a la espera del avance de las investigaciones y de los resultados que puedan ir arrojando los análisis de diferente naturaleza que se están llevando a cabo por los expertos de la Policía Nacional, tanto las características de los sobres como su contenido son similares en los cinco casos.

El Ministerio del Interior ordenó este miércoles un incremento de las medidas de seguridad en torno a las legaciones consulares presentes en España, así como en otros ámbitos que necesitan especial protección, una decisión que se suma al refuerzo de la seguridad decretado desde el inicio de la guerra en Ucrania.