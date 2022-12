La nueva medida del Ministerio de Consumo que prohibirá los anuncios sexistas de juguetes para niños ha levantado ampollas. Tanto es así que el caso se ha colado en los matinales informativos y ha generado una oleada de críticas contra el organismo de Alberto Garzón.

El programa de Ana Rosa ha abordado las polémicas campañas de juguetes dirigidos a niños o niñas en su sección de política, donde todos los colaboradores se han mostrado de acuerdo en que el sexismo en este tipo de artículos está superado.

Así, Isabel San Sebastián ha destacado que ella suele llevar a sus nietos al parque y, allí, ve cómo se juega con todo tipo de juguetes: "En los areneros ves a los niños y las niñas jugando con cubos, palas, camiones, excavadoras... indistintamente. De verdad, esto no es un problema. No estamos hace 60 años".

Por su parte, Ana Rosa Quintana, sorprendida y entre risas, ha preguntado a su compañera era cierto que iba al parque con sus nietos, a lo que San Sebastián ha respondido que sí. La presentadora no ha podido evitar ser franca: "Qué buena abuela eres. A mí me horroriza ir al parque, no puedo ni pensarlo. El día que tenga nietos, yo lo siento mucho, pero conmigo que no cuenten. Qué pesadilla".