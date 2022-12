Feijóo apunta que el PP "mirará" si hay posibilidades legales contra Montero

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que su partido, mirará "si hay alguna posibilidad legal" contra la ministra de Igualdad Irene Montero, por acusarles de promover la cultura de la violación, que a su juicio supone acusarles de "hechos delictivos".

"Miraremos si hay alguna posibilidad legal, aunque las cuestiones en el ámbito de la Cámara tienen muchas garantías para un diputado o para un ministro", ha afirmado Feijóo al ser preguntado en un desayuno informativo acerca de si el PP se plantea querellarse contra la titular de Igualdad.

Feijóo ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lo que está ocurriendo en España, en el que un "disparate" tapa a otro y ha recalcado que "hemos visto dimisiones de ministros del PP y del PSOE por una décima parte de lo que ocurre ahora" y ceses "por una centésima".

"No merecemos un Gobierno que nos mienta, no debemos de pensar que el problema es un par de ministros, no, no, el problema no son unos ministros, es el primer ministro", ha subrayado Feijóo, que acusa a Sánchez de usar a sus ministros como "escudo político" para "salvarse del incendio del Gobierno pirómano".

Tragedia de Melilla

Según Feijóo, Sánchez sería partidario de "entregar" a Montero para "bajar la presión al Gobierno" ante la rebaja de penas por la ley del solo sí es sí "pero no puede cesarla porque él no la ha nombrado" y mientras tanto sí hace "purgas" en el PSOE.

El líder del PP no ha adelantado si su partido está dispuesto a apoyar o impulsar una comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla, algo que el grupo parlamentario está "debatiendo".