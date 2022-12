Las señales en la ducha, en el fregadero y en otras zonas de la casa donde corre el agua son claras: manchas blanquecinas en las paredes, desagües que, con el tiempo, no funcionan como deberían y malos olores provenientes de las tuberías. La cal es la enemiga número uno de los sistemas de canalización y, en España, las aguas son muy duras, por lo que no existe forma de librarnos de estas afecciones. Los que consumen agua del grifo saben que la mejor solución para eliminar las toxinas que pueda contener es contar con un sistema de filtrado. Si esto es posible con el agua de boca, ¿por qué no buscar una solución para la ducha?

La cal puede afectar negativamente a nuestro cabello y a nuestra piel, pudiendo resecar ambos más de lo debido. Por suerte, igual que para la cocina contamos con soluciones específicas, en la ducha es más fácil de lo que piensas purificar el agua: basta con incluir una alcachofa con sistemas de filtrado para que, antes de entrar en contacto con nuestro cuerpo, se eliminen las partículas nocivas. ¿Lo mejor? Que apostar por estos modelos no requiere de una gran inversión, sobre todo si damos con modelos como el de Magichome con tres fases para conseguir la mejor calidad del agua. Esta propuesta, que ya ha conquistado a más de 40.000 usuarios, cuesta hoy menos de 16 euros. ¿Qué más necesitas para cuidar de tu pelo y de tu dermis?

Esta alcachofa de ducha incluye tres filtros. Amazon

Una alcachofa de ducha superventas

Más de 40.000 valoraciones acumula esta alcachofa filtradora en Amazon; una cifra muy a tener en cuenta, porque certifica que son muchos los usuarios que le han dado una oportunidad y que han acabado contentos con el resultado. De hecho, menos del 20% de los que han opinado le han otorgado menos de tres estrellas doradas, por lo que no es de extrañar que este modelo roce las cinco, máxima puntuación que puede conseguir un producto en el catálogo del gigante de las compras online. Pero, ¿cuáles son los motivos del triunfo?

Para empezar, su filtración en tres capas, que consigue suavizar mejor el agua dura, eliminar el cloro, las toxinas, metales pesados y óxido y mejorar el olor del agua de la ducha. ¿El resultado? Poder darte una ducha más pura y saludable en casa, sin acabar con la piel tirante o el pelo seco.

También mejora los problemas de presión. Y es que, para asegurar que la cantidad de agua siempre es la esperada, la alcachofa de Magichome incorpora un turbocompresor para mejorar el flujo de corriente y lo estabiliza. A ello, se suma un diseño con microorificios de boquilla que están pensados para suavizar el agua y para dar una experiencia de ducha SPA. Pues no hay que perder de vista que este potente cabezal de ducha de piedra está pensado para adaptarse al usuario y consta de tres modos diferentes de caída de agua: lluvia, chorro y masaje.

