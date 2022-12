Wyoming, en 'El Intermedio': "Florentino Fernández es el Hugh Grant español"

Wyoming reservó los minutos finales de El Intermedio de este miércoles para entrevistar a Florentino Fernández, que acudió al programa de La Sexta para presentar su nueva película, A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez.

"Es la película de estas navidades, como Love actually. ¿Podría decir que eres el Hugh Grant español?", le dijo el presentador a su invitado, que le contestó: "Por favor... ¿lo dudas?".

"Está bien que la gente lo sepa, que aquí estoy yo, un tío bien dotado, un cuerpo escultural y la prueba del casting la pasé porque soy el revisor del tren", explicó el cómico y actor.

Florentino Fernández, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Entre bromas, Wyoming comentó: "Claro que me había fijado en tu cuerpo, pero es que tengo un guion que me impide tomar iniciativas". Florentino señaló que "puedes ir seguro porque la calidad que tienen los trenes españoles sobre sus revisores es suprema".

"A mí me da igual si me dan ventana o pasillo en un tren, como siempre voy dormido...", admitió el madrileño. "Hay unos figurones en la película como Paz Vega, Santiago Segura, Leo Harlem... y no estás tú porque estás todas las noches aquí", le dijo Fernández a Wyoming.

"Estoy aquí pringado, amarrado al duro banco de una galera", señaló el presentador, que le preguntó al invitado: "¿Qué méritos has hecho para estar en la película?". Fernández le contestó entre risas que "ser amigo de Santiago Segura".