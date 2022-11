Orestes, duda en 'Pasapalabra': "Está la cosa complicada, tengo que hacer malabares"

Los duelos entre Rafa y Orestes ya son un clásico de Pasapalabra, y este miércoles vivieron uno de los más intensos de su trayectoria en el concurso de Antena 3.

Los concursantes jugaron por un bote de 1.858.000 euros y el sevillano fue el primero que se enfrentó a las preguntas de Roberto Leal con los 168 segundos acumulados en el programa del día.

Tras cinco aciertos, le pasó el turno al burgalés, que consumió 28 segundos de los 154 logrados junto a Marta Torné y Nacho Guerreros para resolver seis preguntas.

Orestes acabó la primera vuelta con 22 aciertos, ningún fallo y 43 segundos de tiempo para acertar las tres que le faltaban. Su rival concluyó la primera ronda con 20 aciertos y 57 segundos.

Pero al comenzar la siguiente vuelta, Rafa se equivocó en la F, sumando su primer error. Al final, decidió plantarse con 23 aciertos y que Orestes decidiera qué iba a hacer.

"Tienes por delante tres palabras (G, J y T)", le dijo el presentador al burgalés. "Está la cosa complicada porque en esa J estoy entre tres posibilidades haciendo malabares y no sé por cuál decantarme", admitió el concursante.

"Y la T tengo que escucharla bien porque antes no me he enterado bien", añadió el participante. "Acertando una y sin fallos ganarías el programa. Empatarías, pero no tendrías fallos", le explicó Leal.

Pero eligió mal entre las opciones que tenía para la J y se equivocó de respuesta, sumando su primer fallo y obligándole a acertar una de las dos que le faltaban para no perder.

También falló la T, por lo que cayó derrotado por Rafa y Orestes tendrá que jugarse en La Silla Azul del próximo programa su continuidad en el concurso.