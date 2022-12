Resulta muy desagradable últimamente seguir las sesiones en el Congreso de los Diputados. Es como si sus señorías jugaran a aquello de '¡a ver quién la dice más gorda!'. Por ello, no está de más recordarles que, según Platón, los políticos deben no solo convencer, sino forzar a sus ciudadanos a ser mejores. Y no veo ningún parecido con el espectáculo diario.