GPS en el collar o arnés de nuestros perros, una garantía ante robos o si se pierde o escapa

Compartir la vida con un animal es una responsabilidad más. Dependen de nosotros por completo por lo que debemos cuidar de ellos como si fueran un niño más. Los alimentamos, los vacunamos, los cuidamos cuando se encuentran mal, les enseñamos a socializar, les educamos para ser buenos perros... Todo este proceso pasa también por tenerlos siempre localizados y seguros.

En este sentido, no solo existe el chip y la chapa que los identifica y que le dice a quién se lo ha encontrado que el perro está a nuestro nombre (eso es lo mínimo que podemos hacer y una obligación legal como dueños responsables).

Si nuestro perro se pierde por cualquier motivo, hoy en día hay mil formas de tenerlo localizado y acudir en su búsqueda. Las chapitas para colocar en sus collares con su nombre y nuestro número de contacto (en caso de que alguien diera con él) siguen siendo más que recomendables, pero ahora contamos con más recursos como los GPS.

Esto es importante porque no todos los perros se dejan coger. Si un perro está asustado y sale corriendo, su correa se rompe y desaparece de nuestra vista, será muy complicado alcanzarlo.

Así nos lo contaba Sonia Losada (también conocida como Xila's Training), profesora en activo del curso profesional de Educación canina y Adiestrameinto de l'Escola d'oficis de Catalunya, quién explicaba que "una vez el perro ha entrado en pánico, da igual que le llames o le pidas que venga a ti, el animal está ya fuera de sí y no va ni siquiera a reconocerte como su dueño por la ansiedad que está teniendo".

En estos casos, por mucho que nuestro peludo tenga una chapita enganchada al collar o al arnés con nuestro número de teléfono o el chip localizador puesto, si no deja de correr y no se deja atrapar, ¿cómo vamos a localizarlo? Por no hablar de que pueden sufrir accidentes de tráfico, entre otros.

Las ventajas de utilizar un GPS

Es por este motivo que los GPS (ya sean externos, adheridos al collar o al arnés, o los que vienen ya incorporados en los mismos), son muy útiles. En una época en la que prácticamente todos vamos con nuestro móvil a todas partes, si sufrimos un percance de este estilo y perdemos a nuestro perro, ya sea porque se ha asustado por algo o porque hemos tenido un descuido, estos aparatos nos pueden ayudar a encontrarlo en cuestión de minutos.

Desde el teléfono móvil podemos ver dónde se encuentra a tiempo real, podemos ver hacia dónde se dirige e incluso interceptarle en caso de que tengamos la opción de ir más rápido que él. Esto es de gran utilidad si estamos frente a el caso que he puesto de ejemplo en el que el perro está asustado y habrá que atraparlo.

Además, también puede ocurrir que el perro sufra un accidente y, por ejemplo, sea atropellado. En el pasado, siempre nos quedaríamos con la incógnita de haber perdido a nuestro compañero de cuatro patas y no saber si se salvó o qué fue de él (ya que la mayoría de los perros que aparecen muertos en las carreteras de nuestro país son retirados de las mismas como basura, sin que se les pase el lector de chips para poder decirle a sus dueños lo que ha ocurrido. Ahora, si nuestro perro está geolocalizado y le ocurre algo, también podremos saberlo e, incluso, estar a tiempo de salvarlo .

Por otro lado, también hay que pensar que los perros no solo se pierden, asustados por petardos, ruidos o alentados por la persecución de algún conejo, también son robados y con más frecuencia de la que nos pensamos, ya que se los llevan para ahorrarse el dinero cuando se trata de una raza de moda, para peleas, para una cría descontrolada...

Ante todos estos peligros, los collares con GPS o los dispositivos que pueden colocarse en el arnés o el collar de nuestro peludo pueden evitarnos más de un susto.

Hay muchas marcas y modelos, pero parece que hay un par que aparecen con más frecuencia y acumulan mejores opiniones entre sus compradores: Tractive, que tiene opciones por unos 50 euros; y Kippy Vita, también rondando el mismo precio.