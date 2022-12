Lorena Castell, ganadora de 'MasterChef Celebrity 7': "Que el programa es un 'show' lo sabemos todos, porque si no sería aburrido"

La radio, la televisión, la música o el baile son algunos de los lugares donde Lorena Castell ha demostrado que se mueve bien. Sin embargo, hasta ahora, ni ella misma sabía que también la cocina era uno de sus fuertes, y ahora el trofeo de séptima ganadora de MasterChef Celebrity se lo recordará para siempre.

Tras la eliminación de Patricia Conde (cuarta finalista) y María Escoté (tercera), el talent culinario de RTVE emitió su prueba final, donde la colaboradora de Zapeando se alzó con la victoria frente a Manu Baqueiro.

La tensión vivida durante la gran final, que fue dividida y emitida en dos días por primera vez, culminó el martes con Lorena Castell haciéndose con el título de séptima MasterChef Celebrity, lo cual le conllevó, además del trofeo, un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center y 75.000 euros que donó a la ONG Juegaterapia.

Después del primer programa, que es un poco la toma de contacto con el formato, ¿se imaginaba que podría llegar a ganar?La verdad es que no, pero cuando llegamos al programa 7 o así vi no solo que se me estaba dando bien, sino que además me estaba gustando. Así que sí, ¿por qué no? Cuando tienes claro que, si te propones algo, eres capaz de conseguirlo, vas a por ello y eres igual de cabezón o de cabezona que yo, lo consigues.

Dice que era la reina de las latas y el microondas. ¿Cómo ha sido el esfuerzo fuera de cámaras para pasar de ese título al de ganadora?Muchas horas de cocina, dedicar mucho tiempo libre y ajustar mucho la agenda para combinarlo con otros trabajos, porque al final han sido tres meses en los que no he parado en Zapeando, o en Vodafone yu, que por esa época estaba aún el programa de radio. Y en vez de tener dos días libres el fin de semana, tenía solamente uno, porque el otro venía la chef con la que estaba trabajando. Si quieres realmente dar un paso más, tienes que esforzarte. Es un programa que pide mucho compromiso y, sobre todo, mucha exigencia contigo misma.

¿Con qué chef trabajó?Con Mar Orozco. Me la pasó Miki Nadal, además. Es lo único que ha hecho bien, pasarme a la chef. Se va a convertir en la estrella, todo el mundo la va a querer contratar para ver si gana MasterChef. Al menos nos ha dado suerte a los dos que estamos en Zapeando.

Después del tiempo que ha pasado desde que grabó la final, ¿ha cambiado su relación con la cocina?Sí, porque ahora mismo me doy cuenta de que soy capaz de cocinar muchas más cosas, aunque es verdad que sigo teniendo poco tiempo. Cocino lo mismo pero, en vez de al microondas, a baja temperatura. Como ya me compré todo, la roner, el sifón, los gelificantes que hacían falta... Todo eso lo tengo en casa y, de vez en cuando, me apetece hacer alquimia (ríe).

¡@lorenacastell gana la séptima edición de #MCCelebrity España! Gracias campeona por tu entrega, talento, ilusión y enorme corazón https://t.co/5KB3O2pkZ4 pic.twitter.com/fogk10zrHF — MasterChef (@MasterChef_es) November 29, 2022

¿Le cocina a su madre o le sigue dando tuppers?Mi madre me sigue dando tuppers, pero de vez en cuando también cocino yo. Ahora se combinan las dos cosas. Es que nunca se le puede decir que no al tupper de una madre.

¿Su madre confiaba en que podía ser la ganadora?Mi madre sabía todo lo que estaba trabajando en casa y vio que podía tener muchas posibilidades. Los que me conocen veían cómo empecé, los platos que iban probando y que iba mejorando durante el transcurso del programa, y se dieron cuenta de que tenía posibilidades. En el fondo no les ha extrañado. Todos los programas en los que he hecho cosas no se me han dado mal, por lo menos hasta el momento. En todos he quedado en bastante buena posición, aunque este es el primero que gano.

En el postre de su menú final contó que la cúpula representaba la barrera que su novio, Rubén Bernal, ha sabido romper para conocer a la Lorena que conoce solo su familia. ¿Cómo es esa Lorena?Lo que conté es totalmente cierto, pero también es verdad que en este programa la gente ha podido ver a esa Lorena de fuera y de dentro de la cúpula. Lo bueno que tiene MasterChef es que no solamente es un talent de cocina, que está muy guay porque a todos nos ha retado a convertirnos en mejores cocineros, sino que también tiene una parte reality. Empiezan a grabar y no hay un guion, hay verdad. Ves lo que está pasando: las conversaciones que están sucediendo entre compañeros, la tensión, los enfados, las risas, los platos horribles... También mola que te saquen un poco de tu zona de confort y que la gente vea una Lorena trabajadora, enloquecida, todo el día cantando, muy pesada con el mismo tema, una persona que se desquicia con Norma Duval en la cocina pero que luego se reconcilia... Pasas por todas las situaciones por las que pasarías en tu vida, pero encima están televisadas. Así que ya me conoce la gente un poquito más.

"Yo tengo a mi hijo Río que es mi luna y yo soy su planeta favorito" @lorenacastell https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/W1RaJ6uD8Z — MasterChef (@MasterChef_es) November 29, 2022

Para los espectadores, fue una sorpresa que su hijo Río estuviera en el duelo final. ¿Cómo fue tenerlo allí?¡Para mí también fue una sorpresa, no sabía que estaba ahí! No me lo esperaba, porque como no le suelo sacar en redes ni nada. Pensaba que se había quedado en casa con mi padre y, cuando los vi a los dos, me quedé asombrada. Tenía a la familia al completo: mi padre, mi madre, mi hermano, mi chico y mi hijo. Así que, ¿qué más puedo pedir?

Y ahora que ha vivido esta experiencia, ¿a quién animaría para que se apuntara?A toda la gente que me pregunte le voy a decir que vaya, porque me parece un programa divertidísimo. Es una experiencia que, aunque es verdad que tienes que ir preparado porque te agota física y mentalmente, te aporta momentos increíbles. Conoces gente nueva, compañeros de viaje... Es que mola mucho. Si eres cañero y te gusta un poco vivir nuevas experiencias, me parece perfecto.

¿Se lo diría a su novio?Hombre, sí. Si Rubén quisiese hacer el casting, sería maravilloso. ¡Que aprenda también él a cocinar!

Y de Zapenado, ¿ve allí a Dani Mateo?¡Hombre, Dani Mateo, si quisiese...! O a Quique Peinado también. Lo que pasa es que sus compañeros de casting ese año deberían tener miedo, porque ya estamos viendo que los de Zapeando somos muy potentes.

En Zapeando van a hacer una mesa completa de ganadores de MasterChef Celebrity. Falta Cristina Pedroche, se tendrá que apuntar.'La Pedro' se podría apuntar. Lo que pasa es que creo que le gusta más comer que cocinar. Ya lo ha dicho en alguna ocasión.

Con Norma Duval tuvo algún rifirrafe en la cocina, ¿pero su relación fuera es buena?Fuera era muy buena antes del programa y lo es ahora, porque ya está todo hablado. Lo que pasó en el cocinado se quedó ahí. Y si volviésemos a cocinar juntas, nos volvería a pasar exactamente lo mismo porque somos las dos muy temperamentales. Pero la realidad es que somos dos personas que tienen muchas cosas en común y que se quieren. Me mensajeo con ella y todo muy bien.

Esta final de MasterChef ha sido atípica, pues es la primera vez que se divide en dos días.

A mí me parece estupendo porque así los dos días he podido disfrutarlo mejor, la verdad. A veces decía 'ay, qué tarde acaba', como ha dicho media España. Considero que partirlo está muy guay, porque así nos tienen dos días enganchados a MasterChef.

Aunque no estaba en la prueba de exteriores, ¿vio lo que sucedió con Patricia Conde?Sí que he leído lo que ha escrito, he leído cómo se siente. Creo que este programa es muy personal, cada uno lo vive de una manera, y ella lo ha vivido así. No puedo compartir lo mismo, pero sí que la puedo entender, porque decía que estaba cansada y que tenía sueño, y es que es real que estamos muy agotados. Todo el mundo no está en el mismo momento y responder así es muy personal. Mi vivencia ha sido extraordinaria, me lo he pasado increíble, he tenido momento de cansancio, pero no de bajón, ni de tirar la toalla, porque he querido llegar hasta la final todo el rato. Cada personalidad es diferente y te lleva a pensar y enfocar las cosas de una manera diferente, así que yo te puedo contar mi realidad.

Luego ella publicó un post en Instagram en el que decía aludía a que "es televisión y no es real", una publicación que luego editó.

Es que no sé muy bien lo que borró, porque no lo leí la primera vez, entonces no te puedo contestar. Pero lo de que es un show lo sabemos todos. Al final, tú vas a divertirte. Yo soy igual con cámaras y sin cámaras, igual de pesada, igual de cantarrina, no me callo... Ahí sí hay verdad, es que hemos sido nosotros todo el rato. Y es un programa en el que hay espectáculo, porque si no sería muy aburrido, tiene que haber un poco de todo. También por eso creo que mola que el casting sea muy diferente, porque si no sería un coñazo. Supongo que, cuando deciden cuáles son los perfiles, también piensan que la gente va a actuar de una manera u otra y todas las reacciones pueden ser diferentes. Creo que está todo bien, es todo aceptable y entiendo que cada uno tenga su manera de vivir la historia.

Además de MasterChef Celebrity y Zapeando, está con Bingo para señoras.Sí. Empezamos en febrero de este año y tengo la suerte de poder decir que hemos llenado el aforo en todos los bolos. Y hemos sacado las fechas para 2023, que estamos de residentes en el Florida Park de Madrid, y los dos primeros shows casi están agotados. Estoy muy, muy feliz. Ahora solo falta que a mi espectáculo de vedette 2.0 de Bingo para señoras venga un día Norma Duval.

¿Se animaría a otro programa?A mí un rato no se me resiste, lo que pasa es que ahora, que acabo de terminar este y vengo de otro de hace no mucho (El desafío), me voy a dedicar a mí, a vivir. Voy a estudiar muy bien las cosas que vienen, porque vienen muchas. Pero bueno, tengo ganas de estar tranquila y de disfrutar ahora mismo de mi gente y de lo bueno que está por llegar.

¿Tiene ya proyectos entre manos?Vienen muchas cosas y no solamente de tele. Hay muchos proyectos muy guays y muy divertidos, así que quiero elegirlos con calma y disfrutarlos. Aún no se puede saber nada de momento, soy María Misterios.

Como artista que ha participado en la preselección de Eurovisión 2008, ¿se volvería a presentar?Pues no lo sé, nunca se sabe. Me lo habéis preguntado mucho. A mí a Benidorm no me llevaron, me llevaron a una gala en un plató de TVE, y me descartaron por Chikilicuatre. Puedo pedir una segunda oportunidad, ¿por qué no? Déjalo como titular: '¿Por qué no? ¿Volverá Lorena C?'. No lo sé si como Lorena C, igual vuelve la reina del perreo. Es que no lo sé, hay que reinventarse.