'Sálvame' envía a un doble de Alba Carrillo a casa de Marta López: "En el salón pasaron cosas, pero no te las puedo decir"

El tonteo de Jorge Pérez y Alba Carrillo está siendo el tema principal de los programas del corazón. Este miércoles, Sálvame volvía a hablar de Marta López sobre aquella noche, incluida la conversación que habrían mantenido ambos en su casa tras la fiesta. A la vez, el reportero Raúl Triguero se encontraba en la casa donde habría ocurrido todo, hasta que ha aparecido una doble de Alba Carrillo.

Y precisamente ha simulado encontrarse con la modelo: "Aquí hay una persona llamando como loca". Al acercarse, se trataba de un doble de Carrillo. "Estoy en casa de Marta porque me apetece, y no quiero chascarrillos esta tarde, que estoy calentita", ha imitado. "Me dejé la placa del bruxismo", se justifica la segunda Carrillo, haciendo referencia a aquella noche.

Imitando su acento habitual, el doble de la colaboradora de Telecinco explicaba que le ha traído de vuelta las bragas "limpitas" a Marta López. "Me ha dicho que habría una chica que me abriría la puerta, pero creo que os ha dicho que yo venía porque esto está rodeado de cámaras", se asombraba la implicada.

"No tengo que aclarar nada. Yo con Jorge Pérez no he tenido nada, no me ha apetecido tenerlo, y si lo tuviera no te lo diría a ti", ha dicho simulando ser la modelo. "En el salón pasaron cosas, pero no te las puedo decir", ha añadido, en clave de humor. Además, cuando la han invitado a ir a plató, el imitador era claro: "Si no facturo no voy a venir"