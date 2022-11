'Mediafest night fever' ficha a Makoke, que cantará disfrazada y acompañada de Marta Sango: "Ya me estoy quedando afónica"

A lo largo de este miércoles se ha informado sobre las grandes novedades del Mediafest night fever. Y es que el festival de Sálvame tendrá algunos cambios y sorpresas en su cuarta gala de este viernes: contará con tres nuevos concursantes, entre los que destaca Makoke.

La ex de Kiko Matamoros se encuentra ensayando para su gran noche. Se enfrentará, junto a Marta Sango, a la disciplina del canto. Pero no solo eso, sino que imitará a la cantante, e irá vestida como fue en el Benidorm Fest 2022. Ambas interpretarán sobre el escenario su canción Sigues en mi mente.

"Estoy encantada y muy feliz. Me siento muy verde", ha explicado la nueva concursante, emocionada. "Estoy con unos grandes maestros, que a los pobres los tengo fritos. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, y si me tengo que quedar aquí a dormir, me quedo", ha afirmado entusiasmada. "Ya me estoy quedando afónica", ha señalado.

"Le tengo miedo al cante, porque esas son palabras mayores, porque yo me transformo y hago lo que sea, pero cantar no es lo mejor que hago en esta vida", ha explicado. Su maestra Sango la ha animado: "Tiene una actitud que te cagas, y para mí es muy bueno este soplo de aire fresco para no quedarme sin aire".

Ambas se subirán al escenario con el conocido traje que llevó la extriunfita en el Benidorm Fest. Por otro lado, aunque Sálvame ha aprovechado para intentar hablar del nuevo amor de la ex de Kiko Matamoros, ella no se ha querido pronunciar, asegurando que estaba muy ocupada practicando para la gala de este viernes.

Entre otras de las novedades que han anunciado para el Mediafest night fever de esta semana, destaca el dueto del cantante Jorge González con Kiko Jiménez. Ambos se vestirán e interpretarán a Ricky Martin. Además, acudirá a este cuarto programa de la temporada Rocío Carrasco, que cantará con "con una persona espectacular, conocidísima e internacional", de la que no han revelado la identidad.