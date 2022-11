El bonito mensaje de Elena Huelva a los Reyes Magos: "Pido lo mismo que el año pasado"

La influencer Elena Huelva no está en su mejor momento. En las últimas semanas, ha tenido muchos dolores a causa del cáncer que lleva luchando más de cuatro años. Sin embargo, ella sigue fiel a su eslogan: "Mis ganas ganan".

A pesar del bajón de los últimos días, sigue adelante con su trabajo de redes sociales y en su último vídeo en TikTok ha querido compartir su carta a los Reyes Magos.

Su esperanza se vuelca en poder superar en 2023, algo que pensó que no dudaría tanto tiempo. "Este año te lo pido lo mismo que estos últimos años atrás", ha escrito con imágenes suyas en el hospital: "Curarme de cáncer".

Precisamente una de las instantáneas compartidas, durmiendo abrazada un peluche, volvió a subirla a su Instagram comparándola con una al comienzo de la enfermedad.

"Mismo sitio, misma lucha, mismo cáncer, misma planta y pulsera de hospital, mismo peluche, y así… Muchas cosas iguales, pero con casi 4 años de diferencia entre una foto y otra", explicó, asegurando que estaba muy impactada.

"Quien me iba a decir en la segunda foto que seguiría así después de tanto tiempo, tantos años", ha añadido: "No sé cuanto tiempo más pasaré luchando contra esta terrible enfermedad, lo que sí sé es que no me rendiré. Seguimos, a pesar de todo".

Un mensaje que como siempre se ha llenado de comentarios de ánimo y de buenos deseos de caras conocidas como Belén Esteban, Penélope Cruz o Paula Echevarría.