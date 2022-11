La huelga de los médicos valencianos amenaza con extenderse al conjunto de los sanitarios

La huelga de médicos que el Sindicato Médico CESM ha convocado para los días 17 y 18 de enero en la Comunitat Valenciana por la saturación de la Atención Primaria y para reclamar la mejora de las condiciones laborables amenaza con extenderse a otros colectivos sanitarios. Sin ir más lejos, este miércoles, un día después del anuncio de los paros, el sindicato CSIF se ha concentrado a las puertas de la Conselleria para reclamar una "mejora urgente" de la sanidad pública valenciana y varias juntas de personal de hospitales han protestado en sus centros contra las preguntas del examen de oposición de Enfermería celebrado este pasado domingo por incluir, en su opinión, cuestiones ajenas al temario y de elevada dificultad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha pedido, en la concentración de esta mañana, "más plantillas estructurales y mejores condiciones de trabajo, con el fin ofrecer una calidad adecuada en la atención al usuario y evitar que los profesionales se marchen a otros lugares donde les ofrecen un mejor entorno laboral". "Queremos que el usuario no esté un mes esperando una cita de médico de Atención Primaria, porque entonces lo que sucede es que se el paciente se va a Urgencias, las colapsa y así vamos", ha afirmado el presidente provincial de CISF, Fernando García.

El sindicato ha avisado de que se sumará a la huelga de médicos convocada por CESM si durante este próximo mes de diciembre no ve "mejoras y logros concretos" en la sanidad pública valenciana. No obstante, otros sindicatos como CCOO, UGT y Stase lo rechazan y el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, confía en que no se celebre: "Las reivindicaciones se solucionarán antes", ha dicho.

En la protesta, CISF ha expuesto la "grave situación" que en su opinión sufre la sanidad pública valenciana, con urgencias "colapsadas" y decenas de pacientes esperando cada día a ser ingresados en los hospitales debido que las plantas están llenas. A esta situación se suma el "colapso en la Atención Primaria", con médicos de familia atendiendo a entre 60 y 80 pacientes diarios y pediatras que alcanzan los 40, añaden desde la organización. CSIF considera que una calidad asistencial adecuada "pasa por incrementar plantillas y rebajar a la mitad esas ratios".

La central sindical recalca que la situación "resulta insostenible" y llega hasta el extremo de "vehículos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que realizan turnos sin médico" o la a falta de sustitución al personal en vacaciones, como las próximas de Navidad, que derivan en cierre de consultorios auxiliares y en un recorte drástico de la atención al usuario.

El sindicato, que advierte igualmente de la suspensión de operaciones por falta de camas en planta y evitar una mayor colapso del servicio de Urgencias, alerta de que la dimensión del problema aumentará debido a las jubilaciones y falta de relevos, además de por la marcha continua de profesionales a otros lugares donde les ofrecen mejores condiciones.

CSIF, en este sentido, ha reclamado "baremos justos y no discriminatorios, seguridad jurídica en los procesos selectivos y una valoración real de la experiencia laboral y de la actividad formativa". Todo ello considera que debe ir unido a una mejora de las condiciones laborales, con la extensión, por ejemplo, del complemento de servicios especiales que supone un reconocimiento a la penosidad de la labor o al riesgo de contagio.

Este miércoles también han tenido lugar concentraciones en hospitales como La Fe o el Clínico de València contra las pruebas del pasado domingo en las oposiciones a personal de Enfermería. En estos exámenes, según denuncian Satse o el Colegio de Enfermería, se formularon preguntas ajenas a los temarios o de muy elevada dificultad, por lo que piden responsabilidades a los miembros del tribunal. Desde el Colegio consideran "inconcebible" que el tribunal preguntara por prácticas como el chemsex (o el sexo con drogas) favismo, bendopnea "que nada tienen que ver con la actividad cotidiana de cuidados de cualquier enfermera o enfermero".

Mazón: "Comprendo perfectamente los motivos de hastío"

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha trasladado toda su "solidaridad" a los facultativos que han convocado una huelga para el mes de enero y ha lamentado que el colectivo es "el único en toda Europa que ha sido desprotegido en pandemia" y el Consell "el único gobierno regional de Europa que ha sido condenado cinco veces" por no amparar a los sanitarios de los centros "públicos y privados".

Mazón, que ha afirmado comprender "perfectamente los motivos de hastío del colectivo sanitario", ha ampliado su apoyo a todo el sector de la Comunitat Valenciana porque considera que está siendo "especialmente dañado" al llevar "cuatro años esperando un plan de Atención Primaria que no aparece por parte de la Generalitat".

Para Mazón, hay que "tratar de consolidar y atraer nuevas plazas de sanitarios" a la Comunitat Valenciana, pero ha criticado "en estos momentos los baremos son que el valenciano cuenta tres veces más que un doctorado y que la formación o la experiencia solo va a contar la que se haya tenido" en el Sistema Valenciano de Salud. "Ni siquiera se va a tener en cuenta la formación que se pueda tener en otra comunidad autónoma o la sanidad privada", ha insistido.

Del mismo modo, el también presidente de la Diputación de Alicante señala que la valenciana es "la única autonomía de toda España que ni siquiera ha solicitado nuevas plazas y nuevas convocatorias extraordinarias MIR".