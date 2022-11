Collboni reprocha a Aragonès que no acepte la ayuda del PSC para aprobar los presupuestos

El primer teniente de alcalde, y candidato a la alcaldía por el PSC, Jaume Collboni, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que no haya aceptado el apoyo del PSC para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat y ha afirmado que es "incomprensible" que todavía no se sepa si el 1 de enero Cataluña dispondrá de nuevas cuentas. El alcaldable por el PSC ha responsabilizado directamente a Pere Aragonès de esta situación, ya que "no será porque el PSC no ha ofrecido de forma sistemática su ayuda para hacer posible los presupuestos que Catalunya necesita", ha señalado.

"Se trata de realizar un ejercicio de coherencia y sentido común. La gente no entiende que no seamos capaces de llegar a acuerdos". Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Barcelona.

Jaume Collboni ha realizado estas manifestaciones en una intervención en el Nueva Economía Fórum. En este acto también ha definido al PSC como "partido central de la política catalana con capacidad de pactos amplia". En este sentido, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona ha aprovechado para pedir a Esquerra Republicana y a Junts Per Catalunya "un esfuerzo" para sacar adelante los presupuestos barceloneses y dejar a un lado los partidismos. Según Collboni, “la ciudadanía no entendería que no se llegara a un acuerdo".

El primer teniente de alcalde ha pedido a estos dos partidos, que permitieron la tramitación de las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona, "un esfuerzo". Collboni ha asegurado que con la aprobación o no de las cuentas están en juego 400 de los 600 millones de euros del presupuesto, y que este montante se podría quedar en el cajón. Collboni argumenta que, en ese caso, esa dotación no podría ponerse al alcance de la crisis energética y del impacto que ha tenido la inflación sobre el Ayuntamiento y la ciudadanía ."Es un llamamiento a la responsabilidad en unos presupuestos equilibrados y que por cuarta vez mantienen la presión fiscal", ha manifestado.

Finalmente, el líder socialista del Ajuntament ha remarcado que, tanto en el caso de las cuentas del consistorio barceloná, como en las de la Generalitat, "se trata de realizar un ejercicio de coherencia y sentido común" para enviar un mensaje de certeza a la ciudadanía. "La gente no entiende que no seamos capaces de llegar a acuerdos", ha sentenciado. Por este motivo, Jaume Collboni ha celebrado que finalmente se hayan conseguido desatascar las cuentas del Gobierno en Madrid.