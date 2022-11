Rubén y Roxana, amigos desde hace once años, se enamoran en 'First Dates': "Siempre me ha gustado"

En la última emisión de First Dates se ha producido un sorprendente reencuentro entre dos amigos que ha acabado en noviazgo. Rubén llegó al programa con la intención de encontrarse una chica sin prejuicios, pero su cita terminaría siendo Roxana, muy conocida para él desde hace años.

Nada más entrar, el joven se pronunció sobre sus tatuajes y la queja de la sociedad sobre ellos, lo que podría perjudicar a su cita. "La gente piensa que si tienes la cara tatuada es porque has estado en la cárcel. Yo no he estado, no tengo antecedentes penales y tampoco he matado nunca a nadie", afirmó.

Sin embargo, de pronto se encontró con que su cita era Roxana, a quien ya conocía de fuera. Sorprendidos, los dos no podían creer que el destino les juntase en la televisión.

"Somos amigos desde hace más de once años", explicaron, además de añadir que ya pasaron cosas entre ellos: "La última vez que nos vimos, que fue como hace un año, nos besamos".

La propia Roxana contó que en el pasado a ella y a otra amiga les gustaba Rubén, pero que él eligió a la otra: "Yo era amiga de ambos e íbamos siempre juntos", afirmó.

Por su parte, Rubén confesó que siempre se había sentido atraído por Roxana. "A mi siempre me ha gustado, tanto a nivel físico como mental", aseguró, mientras que ella se mostró con miedo ante lo que pueda suceder a partir de ahora: "Si no ha pasado antes a pesar de ser tan amigos, igual es porque no tiene que pasar".

Esas dudas de Roxana no han evitado que la conexión entre ellos se palpase desde dentro, pero también desde fuera. Y como no podía ser de otra forma, decidieron arriesgarse e iniciar así su noviazgo fuera del programa del amor.