Tras ser enemigos en 'MasterChef Celebrity' Nico Abad defiende del acoso a Daniela Santiago: "Es indefendible lo que ha sufrido"

El periodista Nico Abad y la actriz Daniela Santiago tuvieron durante su participación en MasterChef Celebrity 7 más de un rifirrafe, pues su enemistad era clara.

Hasta tal punto era así que en una de las pruebas en las que el periodista debía elegir miembros para su equipo dijo: "Yo quiero ganar esta prueba y necesito a gente que cocine [...] No quiero coger a Daniela porque ella cocina muy bien sola, pero, en equipo, no. Es así".

"Nunca he estado enfadada, es que me han atacado de manera innecesaria y no me lo esperaba. He reaccionado como flipando un poco. En plan '¿qué le pasa a este?'. Yo no soy una mujer rencorosa y perdono, le he perdonado de corazón, pero el daño ya está hecho. Me ha dolido", decía a su vez poco después Daniela Santiago.

Ambos, Nico Abad y Daniela Santiago, se reencontraban tras la final del concurso de La 1 en Los secretos de Masterchef: La tertulia, donde nada más sentarse juntos en el sofá de los invitados, Nico Abad tomó la palabra.

"Hemos estado hablando antes de entrar y voy a emplear solo 20 segundos en ponerme muy serio: no puedes acosar, insultar, maltratar, no puedes decirle a alguien lo que opinas de él o ella siendo malo o nocivo para él o ella cuando se circunscribe a un programa de televisión, es insoportable e indefendible lo que ha sufrido Daniela Santiago", decía el periodista.

"Lo primero es el respeto", corroboraba Pepe Ruiz desde el sillón del jurado, para dar la palabra de nuevo a Abad.

"No hemos quedado a comer, ni a cenar, ni tenemos actividades en común, pero hemos concursado juntos y si ella ha dicho 'que pierda Nico', porque me veía rival, por lo que sea, ahí se tiene que quedar", insistía el periodista.

Daniela Santiago tomaba la palabra para hacer ver que "la gente tiene que entender que es un concurso donde tiene que haber un poco de picantito y que sin estos encontronazos sería aburrido, tiene que haber un poco de juego…".

"Pero no al acoso por redes, muy bien dicho, Nico", concluía la actriz, para después seguir con la tertulia posterior al concurso de cocina.