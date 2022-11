Nueve años después, Miki Nadal se pone al frente de 'Zapeando': "Me ha llegado la oportunidad"

Este martes, los espectadores de Zapeando vivieron un programa un tanto especial con un importante cambio. En lugar de ser Dani Mateo el presentador del espacio, el encargado de ponerse al frente fue Miki Nadal, que lo vivió con gran entusiasmo.

"Muy buenas tardes y bienvenidos a Zapeando. Sí, amigos, soy Miki Nadal y hoy vas a tener la suerte, o la desgracia de que presente este programa", comenzó diciendo el zaragozano.

Ante este nuevo cambio, sus compañeros también se mostraron felices por él. "Si es que cuando estás ahí, siempre te llega la oportunidad", añadió Quique Peinado entre risas.

"¡Nueve años y once días después, me ha llegado la oportunidad! Estoy muy contento de que pueda presentar porque es una responsabilidad. También tengo que decir que no he pedido el sueldo de presentador porque perdería dinero. Gano más de colaborador", bromeó el cómico.

La colaboradora María Gómez se alegró de que se pusiese una americana, a lo que él contestó que creía que es "de las primeras Campanadas que dio Chicote con la Pedroche. Que ya le va grande..", añadió Miki Nadal.