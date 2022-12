¿Criptocrash? Miedo a que una quiebra en cadena detrás de FTX devalúe el bitcoin "en un retroceso como no se ha visto jamás"

Comenzaba noviembre con la quiebra de FTX, una de las mayores plataformas de intercambio de divisas digitales del mundo. Días después la 'exchange' Blokfi se declaraba también en bancarrota. Con noticias de que una tercera, Genesis, sufre problemas de liquidez y rumores de que que el fondo Grayscale de Digital Currency Group podría verse afectado por el colapso de FTX, empieza a cundir el miedo a un "criptocrash".

La criptocomunidad está cada vez más nerviosa ante la posibilidad de la caída en cadena de varios de los grandes actores del mercado de divisas digitales pueda precipitar el valor del bitcoin hasta los 12.000 dólares, "el retroceso de ciclo mayor que se haya visto jamás".

"Si hay vinculación (a la quiebra de FTX) de Genesis o cualquier otra compañía, como Digital Currency Group (DCG) o Grayscale, ahí podría desencadenarse el problema. La cosa se pondría muy mal", explica a 20minutos Alberto G. Toribio, experto en criptoactivos.

La caída de Blokfi está directamente ligada al colapso de FTX. Como explica Toribio, "este tipo de compañías son financieras, muy similares a las entidades que otorgan préstamos destinados a la inversión. Cuando quiebra FTX tiene deudas con otras corporaciones de actividad similar, muchas se vuelven insolventes".

Según Toribio, FTX llevaba desde la crisis de primavera rescatando a otras financieras de lo digital en serios problemas, que ahora podrían caer también.

"Grayscale es el fondo más popular de inversión en cripto. Su caída podría ocasionar un problema mayor"

Para Pablo Sanz, profesor de derecho mercantil de ICADE, esta crisis conduce el "criptoinvierno" a un "criptoinfierno" y revela "que las plataformas de intercambio y en general las empresas de estas comunidades (custodios de claves, empresas de ingeniería informática...) tienen participaciones cruzadas, se han hecho préstamos, están muy interconectadas. Por ejemplo el fundador de una es prestamista y prestatario de otras, comparten tokens, por eso se produce un efecto contagio". Ni Binance (la mayor 'exchange') se ha salvado de verse afectada por el terremoto FTX, que, por supuesto, ha tocado a todo el conglomerado de 129 entidades que lo conformaba", explica Sanz.

"Cuando se habla de que estamos en un ecosistema descentralizado eso es algo inexacto. La tecnología es descentralizadora, peer to peer. Pero una cosa es la tecnología y otra la gestión de los recursos. Ahí no había tal descentralización, sino que son bastante dependientes unas de otras".

El retroceso sin precedentes de bitcoin

Uno de los efectos temidos por el terremoto con epicentro en FTX podría ser que el bitcoin precipite su valor a los 12.000 dólares haciendo que "el retroceso en este ciclo sea mayor del visto jamás", asegura Toribio.

El profesor Pablo Sanz recuerda que el bitcoin es el criptoactivo más paradigmático, el primigenio y el principal activo de reservas. Hace un año, en noviembre de 2021, su valor rondaba los 57.000 dólares, con la crisis vivida por los criptoactivos en primavera se precipitó en junio a unos 20.000. Y ahora está cayendo a 15.000". Sanz recuerda que, aunque se teme el mayor retroceso en cuatro años, la burbuja se inició en marzo de 2020, coincidiendo con la pandemia, cuando su valor era de 6.000 dólares.

Sanz reconoce, "sin ser adivino", que es evidente que el ecosistema vive un "criptoinfierno", dado que se están produciendo retiradas de fondos por desconfianza, procesos judiciales y cunde la falta de certezas.

En opinión de este profesor de Derecho Mercantil de ICADE, toca "aprender de los errores de las debacles". Y recuperar la confianza pasa, a su juicio, como al de Alberto G. Toribio, por mayor transparencia. Porque las plataformas de criptomonedas hagan pública información de sus garantías, con auditorías que arrojen luz sobre los activos que les sirven de sostén y que así la gente no desconfíe y no se retire. "Todo mercado necesita elementos de confianza. Durante muchos años han jugado la baza de que la tecnología era rápida y generaba liquidez pero no se habían preocupado de ser fiables", resalta Sanz.

Genesis, DCG y Grayscale, en serio peligro

Las tres plataformas en máximo peligro de sufrir el efecto dominó por el derrumbe de FTX son el bróker Genesis, que ha admitido falta de liquidez, pero que ha negado una quiebra inminente, y el mayor fondo de inversión de criptoactivos, Grayscale (cuyas acciones han caído un 20% en las dos semanas y han bajado un 75% en el año) ambas propiedad de la tercera plataforma en peligro, Digital Currency Group.

El mercado de las criptomonedas "a la baja"

Medios especializados en criptomonedas informan de cotizaciones a la baja. En los últimos días, la capitalización del mercado mundial de criptomonedas se habría reducido en más del 2% y ahora se sitúa en torno a los 857.000 millones de dólares. Las diez criptomonedas más grandes por capitalización de mercado cotizan esta semana en números rojos. Bitcoin y Ether habían bajado un 2% y un 3,37 % para negociarse a 16.220 y 1.170 dólares, el lunes. Todo porque el mercado de criptomonedas anticipa que un efecto dominó de FTX podría estar en camino.