Primera entrevista de Marta Sánchez y su hija Paula: "Tenemos una relación peculiar, chocamos, pero nos queremos muchísimo"

Marta Sánchez ha logrado muchos logros profesionales a lo largo de su vida, pero sin duda lo más especial tiene carácter personal. Se trata de su hija Paula, de 19 años, fruto de su matrimonio con Jesús Cabanas. Ahora, la cantante y ella han concedido una entrevista a ¡Hola! en la que posan como modelos y desvelan sus curiosidades más desconocidas.

Tanto Marta como su hija creen que tienen "una relación muy especial, muy peculiar". Quizá la principal razón es su personalidad. "Las dos tenemos mucho carácter y chocamos, pero nos queremos muchísimo", ha afirmado la cantante.

Aunque esa relación es muy buena entre ambas, Paula ha matizado: "Mi madre es muy madre. Mi padre es al revés. Es mi mejor amigo, le cuento todo, hasta salgo de fiesta con él, está ahí siempre y, antes que todas mis amigas, está él. Y claro, con mi padre tengo otro tipo de relación que con mi madre, pero, obviamente, la amo".

A pesar de sus diferencias, sienten que son "muy iguales en defender las cosas justas y en los principios de educación, respeto y sensibilidad", aunque también son "un poco cabezotas, ordenadas, presumidas y apasionadas".

A Paula la música le gusta mucho, pero no es a lo que quiere dedicarse en el futuro. "Estoy estudiando el primer año de Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda, en el Instituto Europeo de Diseño (IED). Y me encanta, me costó decidirme, pero he elegido bien. Es la carrera hecha para mí", ha confesado la joven.

La unión que tienen también se ve reflejada en sus profesiones. Marta Sánchez puede pedirle consejo sobre sus canciones porque siempre recibe críticas de su hija: "Demasiado sincera… Lo bueno de su sinceridad, unido al buen gusto musical que tiene, es que cuando me dice que una canción es buena, me subo por las paredes de alegría".