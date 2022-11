Risto Mejide, sin palabras al recibir la sorpresa más inesperada por su cumpleaños en 'Got Talent'

Telecinco emitió este martes 29 de noviembre la segunda semifinal de Got talent. En ella, que se grabó en directo, el equipo del programa quiso una sorpresa para Risto Mejide, pues cumplió 48 años.

Por ello, el público le cantó el cumpleaños feliz y, justo después, recibió la sorpresa más inesperada de la mano de Santi Millán, presentador del formato: "Hoy, en tu cumpleaños, se presenta en sociedad una cosa en la que dices que has estado trabajando durante mucho tiempo", dijo, justo antes de desvelar el último libro del publicista.

"Estoy flipando... no me gusta nada de lo que habéis hecho, pero este es el proyecto más importante de mi vida, la primera novela histórica que voy a publicar. Sabía cuál era la portada, pero no que se iba a hacer pública en el programa. Es una historia muy personal, habla de toda la gente que se ha enamorado de quien, en teoría, no debería de enamorarse", dijo Mejide, visiblemente emocionado y en una clara alusión a Laura Escanes.

Entonces, Alberto de Paz, subcampeón del debut del concurso, se sentó en el piano para mezclar tres piezas, entre las que estaba el cumpleaños feliz. "Me ha parecido una obra de arte, el talento se demuestra en estas cosas", valoró Mejide.

Para terminar, Risto quiso dirigirse a Paula Echevarría, Dani Martínez y Edurne para agradecerles el gesto: "Este año, mis compañeros han sido importantísimos para mí", dijo.