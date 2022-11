Pablo Alborán, en 'El Hormiguero': "Me piden muchas burradas en los conciertos"

Pablo Alborán fue el invitado de este martes en El Hormiguero, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo y esperado disco, La Cuarta Hoja, que saldrá a la venta el próximo 2 de diciembre.

El artista anunció que ya estaban a la venta las entradas de su gira de 2023 con los temas del nuevo álbum: "Es la primera vez que estoy satisfecho del todo con un disco", afirmó Alborán.

Vemos en primicia con @pabloalboran su nuevo disco que sale este viernes 🍀 #AlboránEH pic.twitter.com/vvxmCJ2iHZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 29, 2022

Pablo Motos le preguntó por alguna anécdota con fans durante las giras: "Me piden muchas burradas en los conciertos. Recuerdo que en uno en Nueya York había una señora en primera fila con su marido", comentó el invitado.

"Ella no paraba de cantar y bailar las canciones, pero, de repente, el marido me gritó que le hiciera a su mujer un hijo, que lo quería conmigo y no con él", recordó el artista.

En otro concierto también le pasó una curiosa anécdota con una seguidora: "Tenía un cartel en el que ponía que quería cantar un tema porque deseaba dedicárselo a su novio. Subió y cantaba fatal", recordó entre risas.