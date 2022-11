Risto Mejide ha dado la bienvenida este martes a los 48 años, y una de las felicitaciones más esperadas para los seguidores del presentador era la de Laura Escanes, que le ha dedicado unas palabras muy especiales junto con la hija que ambos tienen en común, la pequeña Roma, de tres años.

La influencer no ha comentado públicamente en el post que Mejide ha compartido en Instagram. Sin embargo, sí ha publicado una historia en la red social acompañada de un cariñoso audio de ella y su hija, que apenas aparece en Internet para preservar su intimidad.

"Feliz cumpleaños, papi, que pases un buen día, te queremos", dicen madre e hija en la breve grabación, en la que la modelo es quien pronuncia lentamente cada palabra para que, después, su hija las repita.

Laura Escanes publica un audio con su hija en Instagram. INSTAGRAM / LAURA ESCANES

"Para no quererla", ha escrito Escanes en su publicación, demostrando que está encantada con su hija y que, pese a no querer ahondar en el tema, parece que su ruptura con el conductor de Todo es mentira se ha llevado a cabo desde el amor y el respeto, sobre todo por el bien de Roma.

Por su parte, el presentador se siente agradecido por todo lo que le rodea. "Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas. Una familia que me quiere y que me apoya. Dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores. Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor", ha avanzado en Instagram.

"Una profesión que es mi pasión y con la que aprendo y disfruto todos los días. Dormir sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos. Estar tranquilo conmigo mismo. Vivir en paz. Amar sin prisa. Escribir sin pausa. Y salud para disfrutarlo todo. Así que solo puedo añadir: qué bonita la vida. Y gracias a vosotros por todos vuestros mensajes y buenos deseos. Lo mejor está por llegar. Jamás lo dudéis", ha zanjado.