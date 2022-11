Y ahora Sonsoles ha hablado con Stephanie, una chica de Málaga que ha sufrido una negligencia médica en su operación de reconstrucción de pecho. A causa de ello, ha entrado en quirófano tres veces este último mes, hasta que ha decidido denunciar la situación a través del programa de Antena 3.

Los médicos le quitaban importancia, recomendándole tratamientos caseros como solución. Además, descubrió que ninguno de los que la operó estaban colegiados en España y mintieron en su especialidad.

"Mi vida se ha convertido en una pesadilla. Lo que era un sueño se ha convertido en una pesadilla. (...) Me han tenido que intervenir en tres ocasiones, curas diarias y maltrato físico y psicológico", ha explicado. Desde que pidió su historial la han tratado, asegura, fatal.

Tanto es así que la mujer se ha puesto a llorar en directo a causa del dolor por el destrozo que le hicieron: "El doctor Valdés es quien me firmó el parte médico, pero no me ha operado. Lo he visto solo en una cura donde me cortó medio pezón sin anestesia. Esto no se lo deseo a nadie".

"Salí de allí llena de sangre, y dije que él tenía parte de la culpa, y me contestó que sí él me hubiese operado, jamás me habría hecho semejante chapuza", ha explicado realmente emocionada. "Tienen la poca vergüenza de darme un papel en el que me prohibían entrar otra vez a la clínica cuando mi pecho sigue supurando", ha contado compungida.

Además, no la pueden atender en la seguridad social, sino que debe encontrar "quién se haga cargo" de ella, pues necesita curas diarias. Además, trabajadores de la clínica la llamaron "histérica de mierda". "Yo no he visto esto en mi vida", asegura la paciente.

Y ahora Sonsoles ha hablado con la clínica, quienes han afirmado que ha tenido complicaciones normales. "Este hombre es un sinvergüenza", ha declarado Stephanie, sabiendo que ellos no van a reconocer los daños. "Llevo seis semanas de antibióticos", ha contado.